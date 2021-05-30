冯维健 王民

原标题：雄安新区对外骨干路网全面形成

荣乌高速新线雄安北服务区（5月26日摄，无人机照片）。新华社发（樊连贵摄）

29日，雄安新区京雄高速公路河北段、荣乌高速公路新线、京德高速公路一期工程建成通车，标志着雄安新区“四纵三横”对外高速公路骨干路网全面形成。

此次建成通车的京雄高速公路河北段、荣乌高速公路新线、京德高速公路一期工程，连同既有的京港澳高速、大广高速、荣乌高速及津石高速4条高速公路，共同构成雄安新区“四纵三横”对外骨干路网，标志着雄安新区与京津冀之间实现全面快速联通，大规模高质量建设画卷加速铺展。

据了解，京雄高速公路是北京连接雄安新区最便捷的公路通道，由北京段和河北段组成，其中北京段长约27公里，河北段长约75公里。目前，北京段正在抓紧施工，预计将于今年年底建成通车。届时，北京主城区与雄安新区公路交通将实现1小时通达。

荣乌高速公路新线全长72.814公里，设计时速120公里，是雄安新区通往天津港、黄骅港集疏运体系的主要通道，项目替代原荣乌高速公路穿越雄安新区段的功能和作用，成为京南雄北的货运主通道，在满足天津与雄安新区之间区域交通需求的同时，为今后外地货运车辆绕行雄安新区提供支撑。

京德高速公路一期工程全长87.256公里，是雄安新区通往北京大兴国际机场最便捷的通道，也是北京大兴国际机场“五纵两横”地面综合交通体系的重要组成部分，未来将向南延伸，成为雄安新区联通冀中南和鲁西地区的重要通道。

29日，雄安新区建材运输主通道容易线、安大线两条公路同步建成通车，将对加密雄安新区周边干线路网、打通雄安新区建设“粮道”、加快雄安新区建设以及拉动沿线地区经济发展发挥积极作用。

据了解，按照《河北雄安新区综合交通专项规划》，雄安新区共规划干线公路项目27条，总长约1195公里，其中先期推进重点项目7个，共545公里。

29日，随着三条高速公路及两条建材运输主通道建成通车，雄安新区先期推进的7个重点项目全部完成，河北省高速公路通车总里程突破8000公里。基本实现雄安新区与北京市中心城区直达、与北京大兴国际机场直通、与天津港和黄骅港直连，对于疏解北京非首都功能、深化京津冀交通一体化及京津冀协同发展具有重要意义。

(责编：赵超、吕骞)