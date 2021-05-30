人民网记者 陈远丁

5月28日的青岛港，车船如织。碧海蓝天之间，偌大的码头“空无一人”……一台台蓝色机器正静悄悄工作，如行云流水般作业。

在青岛港，并不是想象中的喧闹熙攘，而且集装箱竟然自己跑！这引来大国小鲜@新发展理念网络主题采访团的赞叹。这里是亚洲首座、全球领先的全自动化集装箱码头——山东港口青岛港全自动化集装箱码头。

无人码头，全靠“智慧大脑”。据山东港口青岛港全自动化码头工程技术部副经理吕向东介绍，船舶靠岸之后，矗立在码头的蓝色自动化桥吊将集装箱卸下。自动导引车装载着集装箱，按照预定的路线有序运送到堆场。然后由轨道吊相互配合将集装箱精准投放在陆侧，最后集装箱货车带着集装箱去往各地。

自动化码头拖运集装箱工作，是由无人驾驶的AGV（自动导引车）完成的。目前码头上一共铺设了四万多个磁钉，自动导引车每一次经过，磁钉都会报告位置，借此实现了自动导引车的精确定位。依靠后台的计算机系统，一个个优化指令被计算出并发给自动导引车，从而实现了设备的自动化、无人化。

青岛港全自动化集装箱码头，开创了“低成本、短周期、高效率、全智能、更安全、零排放”的高质量发展“青岛模式”，在全球自动化码头领域制高点上树起了“中国方案”“中国效率”的旗帜。

118岁的青岛啤酒厂，也拥有无人的智能化生产线。

29日，记者一行走进青岛啤酒博物馆，近距离感受百余年的历史文化和啤酒生产流水线。在高空的玻璃走廊，俯瞰现代化流水线，灌装、贴标、压盖、杀菌等高度智能化……

依托各种传感器、智能识别和数据传输，青岛啤酒“灯塔工厂”生产的全过程均实现了全自动控制，机器视觉替代人眼检测，智能化设备取代人工作业，成品自动入库管理，从原料投料到制造再到成品出库实现智能化。

2021年3月，青岛啤酒成为全球首家啤酒饮料行业工业互联网“灯塔工厂”。

“灯塔工厂”被称为“世界上最先进的工厂”，是由达沃斯世界经济论坛和麦肯锡咨询公司共同遴选的“数字化制造”和“全球化4.0”示范者，入选企业代表着未来工厂的数字化增长和可持续发展之道。

青岛啤酒“灯塔工厂”的独到之处在于将个性化定制嵌入大规模生产。在每小时生产6万至8万罐啤酒的流水化生产线上，工业互联网智能分拣系统能快速识别每一个罐上的二维码，准确分拣出数量少到可能只有一罐的个性化定制产品，实现同时生产20个品种彼此互不影响。

青岛啤酒积极拥抱工业互联网，在青岛打造世界工业互联网之都的征程上，与城市共同加速奔跑。

在总计69家“灯塔工厂”中，中国“灯塔工厂”增至20家，是全球拥有“灯塔工厂”最多的国家。

早在2018年，青岛海尔入选全球首批“灯塔工厂”。这意味着在全球69家“灯塔工厂”中，青岛就占了两席。

海尔青岛工厂采用以用户为中心的大规模定制模式，搭建从用户下单、智能生产到用户体验迭代的大规模定制平台和远程人工智能技术支持的互联工厂智慧服务云平台，不仅实现了高精度下的高效率，还实现了“零库存”，达成了投入产出的平衡。

这一模式得益于海尔卡奥斯工业互联网平台的深度赋能，实现了生产车间的高度自动化、智能化。

青岛港、青岛啤酒、青岛海尔……近年来，青岛持续提升制造业数字化水平，打造世界工业互联网之都，营造良好数字经济发展生态，引领智能制造发展新未来。

(责编：赵超、吕骞)