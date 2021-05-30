人民网北京5月30日电 （赵竹青）5月29日晚，天舟二号货运飞船成功发射，并于5月30日5时01分精准对接天和核心舱。从发射到完成对接，整个过程历时约8小时。

“此次采用了自主快速交会对接模式。”据航天科技集团五院天舟二号货运飞船副总设计师党蓉介绍，以往飞船的交会对接从发射到具备交会对接条件需要2-3天时间，过程中还需要大量的人工参与。而此次天舟二号与核心舱对接采用的是快速交会对接技术，而且无需地面干预，就像无人驾驶汽车一样。

快速交会对接不仅可以缩短航天员在飞船狭小空间中滞留的时间，减少航天员不必要的体力与精力付出，同时也可以保证一些“时鲜货”（比如生物制剂等）尽快送达空间站。在安全方面，如果空间站等航天器突遇紧急情况，快速交会对接可以迅速做出反应，向空间站提供各种急需的物资或救助被困的航天员。

据了解，为了此次快速交会对接，航天科技集团五院的研制团队突破了航天器自主导航测轨、定轨、自主快速制导等技术，将复杂的算法和远距离导引技术工程化，把原来远距离导引段需要地面干预的工作交由航天器的星上计算机自主运行，为快速交会对接顺利实施做好了各种准备。

天舟二号携带了航天员生活物资、舱外航天服及空间站平台设备、应用载荷和推进剂等，与天和核心舱完成交会对接后，转入组合体飞行阶段，将按计划开展推进剂补加和空间应用项目设备测试等工作。

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