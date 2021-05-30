人民网北京5月30日电 （赵竹青）中国空间站天和核心舱于4月29日成功发射后，经过一个月的在轨运行等待后，迎来了天舟二号货运飞船的到访，以及送来的第一次太空补给。那么，这次天舟二号都给天和核心舱带了些什么呢？

据了解，此次天舟二号送去的“外卖”里便有各种生活物资。据航天科技集团五院天舟二号货运飞船系统主任设计师杨胜介绍，未来搭载神舟载人飞船飞往天和核心舱的航天员们，将在这所太空之家内生活几个月到半年时间，因此要为他们备足各种物资，方便他们在太空里的“衣、食、住、行”和工作。

常言道：“民以食为天。”据了解，空间站的食物可谓“太空一绝”，让人隔空垂涎。我国的航天食品有不少传统中式菜品的身影，具有明显的中式特色。食物不仅有主副之分，讲究荤素搭配，更有独特的风味，甚至人人皆知的鱼香肉丝、宫保鸡丁……都出现在航天员的美食列表里。

除了生活物资以外，天舟二号还带去了推进剂。在对接期间，天舟二号将为核心舱进行推进剂加注与姿态控制。值得一提的是，天和核心舱推进系统实现了完全自主补加，不再需要地面指令干预或是航天员的辅助。

此外，天舟二号还将带去实验设备、实验资料等物资，等到神舟十二号飞船将航天员送至天和核心舱，再由航天员在轨取出并安装。至神舟十二号飞船返回后，天舟二号还会在太空表演一番“杂技”——与核心舱尾部对接口分离，自主机动至核心舱节点舱轴向对接口对接，进一步验证关键技术。

面对如此多的货物，如此繁杂的处理工作，空间站又将如何管理呢？杨胜介绍，空间站将地面的物流技术也应用其中。借鉴国内物流先进的管理技术，航天员通过扫描二维码的方式，便能获得货物的位置信息和产品信息，同时该系统对产品信息的库存数量还能做到动态掌控，让空间站货物一分一厘的变化都记录下来，从而确保航天员的工作生活更轻松便捷。

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