人民网北京5月30日电 （记者乔雪峰）记者从河北省交通运输厅获悉，5月29日，雄安新区京雄高速公路河北段、荣乌高速新线、京德高速公路一期工程同期建成通车。至此，连同既有的京港澳、大广、荣乌、津石4条高速共同构成的“四纵三横”雄安新区对外高速公路骨干路网全面形成，雄安新区与京津冀实现全面快速联通，大规模建设画卷加速铺展。三条高速公路的通车也让河北省高速公路通车里程突破8000公里，达到8042公里公里。

据介绍，京雄高速公路是北京连接雄安新区最便捷的公路通道，由北京段和河北段组成，其中北京段长约27公里，河北段长约75公里。目前，北京段正在抓紧实施，力争今年底建成通车。届时，北京城区与雄安新区公路交通将实现1小时通达。

荣乌高速新线全长72.814公里，是雄安新区通往天津港、黄骅港集疏运体系的主要通道，替代原荣乌高速公路穿越雄安新区段的功能和作用，成为京南雄北的货运主通道，为以后外地大货车绕行雄安新区提供支撑。

京德高速公路一期工程全长87.256公里，是雄安新区通往北京大兴国际机场最便捷的通道，未来还将向南延伸，成为雄安新区联通冀中南和鲁西地区的重要通道。

与此同时，雄安新区建材通道容易线、安大线建成通车，将对加密雄安新区周边干线路网、打通雄安新区建设“粮道”、加快雄安新区建设发挥积极作用。

据了解，按照《河北雄安新区综合交通专项规划》，新区共规划了27条干线公路项目，总长约1195公里，总投资约1866亿元。按建设时序安排，先期推进重点项目7个545公里，总投资993亿元。

从2019年启动大规模实施，2020年津石高速、国道G230京冀界至码头镇段建成通车，到如今京雄、荣乌新线、京德高速一期工程和容易线、安大线建成投用，先期推进的7个重点项目全部完成，实现了雄安新区与北京市中心城区直达，与北京大兴国际机场直通，与天津港、黄骅港直连，对于疏解北京非首都功能，深化京津冀交通一体化发展具有重要意义。

此次通车的三条高速公路处处体现着创新理念，京雄高速不仅设有常规车道，内侧两条道路还可作为智慧驾驶专用车道，未来可实现车路协同自动驾驶、准全天候通行，为雄安这座未来之城的数字化、智能化、融合化提供更多支撑。荣乌高速新线混凝土护栏采取最高的防撞等级，钢护栏采用特制钢板，搭配防眩网、里程碑等，形成具有超高安全性能的道路安全设施。京德高速首次大规模使用以橡胶粉改性沥青为主的长寿命路面新材料，15年不用小修、20年不用大修，其它结构层使用40年以上。

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