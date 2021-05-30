人民网北京5月30日电 （记者乔雪峰）5月28日，随着最后一榀长19.9米、重6吨的次桁架吊装就位，北京丰台站提前33天实现主体结构全面封顶。以此为标志，北京丰台站将全面转入内外装修及机电安装阶段，计划年底具备开通条件。

据了解，丰台站位于北京西三环和西四环之间，站房建筑面积近40万平方米，是国内首座普速、高速列车双层车场站型布置的大型现代化铁路站房，也是目前北京市内建筑面积最大的站房。

该站房地上分四层，从上至下分别为高铁站台层、高架车场出站厅层、进站及候车层、地面进站集散厅及普速站台层。站房地下有三层，局部设夹层，地下一层为普速出站层和地铁10号线换乘层，地下二层为地铁16号线站厅层，地下三层则是地铁16号线站台层。

“北京丰台站作为助力京津冀协同发展的重要铁路交通枢纽，规模宏大，主体结构以劲钢结构为主，局部为混凝土框架和钢框架结构。”中国铁路北京局集团公司丰台站工程项目管理部副主任王洪光接受人民网记者采访时表示，站房共分地上四层，地下三层，局部设有夹层，从上至下分别为23米高铁站台层、19米高架车场出站厅层、10米进站及候车层、地面进站集散厅及普速站台层，地下一层普速出站层和地铁10号线换乘层，地下二层地铁16号线站厅层，地下三层地铁16号线站台层。建筑外轮廓东西向587米，南北向320.5米，屋面最高点标高为36.5米。

王洪光表示，北京丰台站建成后将承担京广高速铁路、京港台高速铁路以及丰沙、京原、京沪、京九普速线和北京市郊铁路等多条线路始发终到作业，与北京站、北京北站、北京西站、北京南站等北京铁路枢纽深度融合，对于优化首都交通运输结构，完善首都综合交通体系，方便人民群众出行，带动社会经济发展起到重要作用。

据中铁建工集团丰台站项目总工程师许慧介绍，北京丰台站2018年9月1日开工建设，2018年12月3日土方开挖，自2019年4月21日第一根钢柱吊装，结构工程全面启动。2020年8月30日，完成一期北区结构封顶和既有普速铁路京广线、京沪线转线。2021年4月30日，完成一期南区结构施工。

据许慧介绍，该工程破解了双层车场复杂结构施工等多项结构施工科研难题，自主研发钢结构全生命周期管理平台、群塔与履带吊防碰撞系统等多项创新成果和多项创新工艺工法，获取实用新型专利11项，已受理实用新型专利17项、发明专利13项。

王洪光告诉记者，北京丰台站自6月份开始，将全面转入装修阶段，后续将重点组织好站房总体装饰装修工程，深入贯彻落实“畅通融合、绿色温馨、经济艺术、智能便捷”新时代铁路客站建设新理念，将北京丰台站打造成具有时代气息，经得起历史检验的标志性精品客站和典范工程。

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