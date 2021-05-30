人民网北京5月30日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，近期红火蚁、梨火疫病等重大植物疫情在部分地区扩散加速、危害加重。近日，2021年农业重大植物疫情防控现场会分析研判疫情发生形势，安排部署阻截防控工作，确保新发疫情不大面积蔓延危害，全力保障农业生产安全。

会议指出，当前重大植物疫情阻截防控面临新形势新挑战，突出表现在境外疫情持续传入，防控任务逐年加重；境内疫情不断传播扩散，防控难度增加。同时依然存在疫情防控机构队伍不适应、监测防控支撑保障不匹配、检疫监管法规制度不健全等问题。各地要立足防控疫情保障安全的总体要求，努力做到“两个确保、两个全覆盖”，即确保新发疫情不大面积蔓延危害，确保老疫情不大面积暴发成灾；对重点作物种子种苗繁育基地检疫全覆盖；对新发突发重大疫情防控处置全覆盖。

会议强调，重大植物疫情阻截防控工作任务重、要求高，各地要切实做到“五个强化”。

一是强化责任落实。分解压实疫情防控属地责任、部门责任、主体责任和违规处罚责任，确保防控工作顺利开展。

二是强化检疫监管。抓好普法宣传、关键环节、违规处罚和疫情通报，提升检疫管理水平。

三是强化监测防控。加强重大疫情防控阻截带建设，组织开展区域联查联防，切实做好红火蚁、梨火疫病、苹果蠹蛾、马铃薯甲虫等重大疫情阻截防控。

四是强化队伍建设。千方百计争取支持，强化队伍体系，充实专业人员，开展技术培训，提升疫情防控应对能力。

五是强化支持保障。多渠道落实疫情防控资金投入，利用动植物保护能力提升工程，充实配备一批高效疫情监测、应急防控、除害处置设施设备，提升重大疫情阻截监测防控处置能力。

(责编：赵超、吕骞)