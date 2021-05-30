人民网北京5月30日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，全国“三夏”大规模小麦跨区机收全面展开，截至5月29日全国已收获冬小麦3300万亩，当日机收面积超过500万亩。

据了解，5月下旬以来，黄淮海小麦主产区由南向北梯次进入集中收获期，湖北、安徽、河南、江苏等地麦收相继开镰。全国将投入1650万台各类农机，充分保障夏收夏种顺利进行，其中小麦联合收割机超过60万台，参与跨区机收的机具约25万台，预计今年冬小麦机收率、夏玉米机播率分别达到97%、94%以上。

农业农村部要求，各地要把小麦机收组织工作抓紧抓细，做到各项工作部署到位、责任落实到位、机具调度到位、管理服务到位，千方百计确保成熟一亩、收获一亩、腾茬播种一亩，各级农业农村部门要通过强化机手宣传培训、严格执行作业规范、组织机收减损大比武、开展巡回技术指导等措施，进一步把机收质量提上去、收获损失降下来，努力实现颗粒归仓，又好又快完成夏收任务。

针对今年夏收期间灾害性天气可能偏重发生及新冠肺炎疫情常态化防控等情况，农业农村部要求各地按照《2021年全国“三夏”农机跨区作业应急处置工作方案》，成立工作专班、建立协同机制，公布24小时应急值守电话，在交通主干线设立机收接待服务站，全力保障夏收顺畅有序，不误农时。

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