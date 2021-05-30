人民网北京5月30日电 （栗翘楚）5月29日，旗迹中国·尊享红色之旅继续前行，沿着长征路向西前行，来到第四站——贵州遵义。为进一步提升红旗品牌知名度，打造红旗文化与红色文化的深度结合，活动主办方邀请当地车主，搭乘红旗E-HS9、H9、HS7、HS5、H5等车型到遵义会议会址等革命圣地，感受红色文化的熏陶。

遵义红旗4S店外老爷车展出。受访者供图

贵州遵义红花岗区子尹路96号，一幢二层小楼临街而立。

86年前，中国共产党人指挥红军摆脱了敌人的围追堵截，在这里谋划中国革命的道路。这就是我们党历史上生死攸关的重大转折点——遵义会议。

“这座楼见证了中国革命转危为安、转败为胜伟大抉择的诞生；这棵树是遵义会议纪念馆里‘活着的文物’……”在讲解人员的引导下，大家在一个个展品前重温中国共产党百年奋斗历程。

车主们在讲解人员的带领下参观遵义会议会址。受访者供图

漫步出遵义会议会址，路过扬柳街一侧的红军总政治部驻地，一座郁郁葱葱的大山便是遵义凤凰山，红军烈士陵园就坐落于此，于是人们也尊称凤凰山为“红军山”。

登上台阶，在活动方的组织下，车主们来到纪念碑下，鞠躬、献上花篮，深切缅怀长眠于此的红军英烈。

红旗车队行驶载着车主出发。受访者供图

作为一位红旗HS5车主，周女士对红旗汽车的品牌和品质认可度都较高，尤其是它的“高颜值”。

“如今在大街上，BBA等车型司空见惯，反而红旗车能给人一种亮眼的感觉。红旗汽车不仅是一个汽车品牌，同时也是民族的骄傲。在外观、配置、服务等方面丝毫不输于其它品牌。”周女士说。

哪个汽车品牌，最能代表中国汽车工业的发展历史？作为一个仅比新中国年轻九岁的汽车品牌，红旗见证了我国汽车工业的每一步发展。

终身免费保修；终身免费救援；终身免费取送；+1二手车保值计划；4年10万公里免费保养服务……除汽车本身品质外，红旗推出的一系列售后服务也是消费者最终选择其的原因之一。

“我准备6月份自驾到西藏。”来自遵义的丁先生是一位退休的公务员，经常自驾出行的他对红旗汽车的性能和服务表示非常满意，每次出远门4S店都会提前告知目的地的保养地点，并进行提前沟通。

“我的HS5购入近两年，行驶超4万公里，目前没有任何故障，而且在大街上回头率特别高。”丁先生说。

事实上，如果有机会去到红旗体验中心或车展展台，不难发现一个现象——伴随着红旗品牌及产品设计的年轻化，红旗品牌的支持者中年轻人越来越多。红旗的车主群体中，80、90后比例已超过了70%，买红旗、开国车正成为“国潮”的新标签。

来自遵义市的谢先生是一位汽车金融服务行业从业者，23岁的他去年入手人生第一辆汽车H5。他表示：“我很认可红旗品牌，我觉得需要对国产车进行支持。此外，在同等价位中，红旗汽车的行驶质感、舒适程度等都比较出色。此外，4S店的工作人员服务态度特别好，出了什么问题，都会认真地解决。”

4S店内举行亲子活动。受访者供图

据了解，旗迹中国·尊享红色之旅接下来还将行至延安等城市，举行各类活动回馈当地车主。

(责编：赵超、吕骞)