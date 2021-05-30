新华社北京5月30日电（李国利、王然）记者30日从北京空间信息传输中心获悉，我国天基测控系统圆满完成天舟二号发射、入轨及交会对接段测控任务，顺利进入到执行天和核心舱与天舟二号组合体运行段天基测控任务状态中。

这是我国天基测控系统首次执行空间站组合体的飞行测控任务。

5月29日，天舟二号货运飞船顺利从海南文昌航天发射场升空，并于30日凌晨与天和核心舱精准完成自动交会对接。

据了解，火箭发射后，“天链二号”01星按计划分别与火箭、货运飞船建立数据传输链路，实时稳定向北京航天飞行控制中心和文昌航天发射场发送目标数据，为发射任务的圆满成功贡献了应有之力。天舟二号顺利入轨后，“天链一号”03星、04星，“天链二号”01星三星组网，对天和核心舱、天舟二号货运飞船提供双目标天基测控与数据中继支持。

“天基测控具有覆盖弧段大、跟踪时间长、传输速率高的特点，特别是在载人航天任务中，中继卫星系统能极大程度地发挥出自己的优势，可以说，当天链卫星捕获到天舟二号的那一刻起，天舟二号运行的大部分弧段都将处于我们的监视当中。”这次任务负责人马超说。

作为两个航天器交会对接的主要测控手段，北京空间信息传输中心在交会对接段向北京航天飞行控制中心提供了实时数据支持，期间各分系统密切配合，数据信息收发正常，增强了交会对接实施的稳定性和可靠性。

目前，这个中心岗位人员正保持24小时持续在岗，按计划执行空间站组合体的长期天基测控任务。

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