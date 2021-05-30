人民网北京5月30日电 （记者李栋）近日，农业农村部下发《毫不放松抓好“三夏”生产努力夺取全年粮食丰收的通知》，要求抓好“三夏”生产各项工作落实，坚定确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上目标不动摇。

“芒种”将至，春播进入扫尾阶段，夏收、夏种、夏管即将全面展开，全国进入“三夏”大忙时节。按照一个品种一个品种、一个区域一个区域、一个季节一个季节、一个环节一个环节抓紧抓实的要求，农业农村部下发《毫不放松抓好“三夏”生产努力夺取全年粮食丰收的通知》，要求各地提高政治站位，充分认识夺取今年粮食丰收的特殊重要性，坚定确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上目标不动摇，环环紧扣、一着不让，毫不放松抓好“三夏”生产各项工作落实，赢得全年粮食丰收主动权。

确保夏粮颗粒归仓。当前黄淮海主产区夏粮开始大面积收获。气象部门预计，6月上旬黄淮海地区气温偏高、降水偏少，小麦成熟收获期集中。各地要精心组织好跨区机收作业，特别是及时做好倒伏麦田收获，防止发芽霉变。统筹利用好粮食烘干、仓储等设施，搞好小麦晾晒、烘干、储存，最大限度减少产后损失。组织好夏粮收购，做到应收尽收。

抢抓农时搞好夏种。气象部门预测，6月黄淮江淮、江汉气温偏高、降水偏少，局部可能发生旱情，不利于夏种。要压茬推进夏收夏种，加强机具调度，收一块、种一块，加快播种进度，扩大适播面积，提高播种质量，确保不误农时、种足种满。黄淮海夏玉米产区要抢时抢墒播种，墒情不足的地方要推广抗旱播种技术，播后及时补浇“蒙头水”，确保能播尽播。南方双季稻产区要加强政策宣传，引导农民扩大双季晚稻种植，发挥规模经营主体和社会化服务组织作用，搞好代育代插、代耕代种等服务，力争所有种了早稻的地块都插上晚稻。

环环紧扣抓好夏管。组织专家制定分区域、分作物技术指导意见，组派农技人员深入田间地头，分类指导、分区落实关键技术措施。东北地区要以“抢积温、促早熟”为重点加强作物田间管理，特别是北部地区6月份降水偏多、气温偏低，要落实铲趟深松、中耕除草等措施，加快作物生育进程，确保安全成熟；西部传统旱区局地旱象露头，要及早做好抗旱准备，提前检修灌溉设施，集中有限水源抗旱保苗，推广喷灌、滴灌等节水灌溉措施，适时追肥，减轻干旱影响。南方早稻已进入孕穗期、正是产量形成的关键期，要加强肥水调控，施好穗粒肥，促进成大穗；中稻陆续返青拔节，要施好送嫁肥，促进分蘖成穗，搭好丰收架子。

全力以赴防灾减损。主汛期将至，必须始终绷紧防灾减灾这根弦，密切关注天气变化，加强监测预警，重点防范夏伏旱、洪涝、高温热害和台风等灾害。制定完善分区域、分灾种的防灾减灾预案，加强应急值守，加密灾情调度，搞好救灾物资调剂调运，促进灾后恢复生产，努力减轻灾害损失。切实抓好病虫防控，重点防范水稻“两迁”害虫、草地贪夜蛾、稻瘟病等重大病虫害，搞好监测预警，适时开展应急防治，大力推进统防统治、联防联控，特别是落实好草地贪夜蛾“三区四带”布防措施，遏制病虫暴发危害。

(责编：赵超、吕骞)