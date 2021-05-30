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为碳中和设计初步“路线图” 院士们的支撑来了！

2021年05月30日17:50 | 来源：新华社
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　　新华社北京5月30日电（记者董瑞丰）2060年碳中和的目标怎么实现？“‘技术为王’将得到充分体现，谁在技术上走到前面，谁将在未来国际竞争中取得优势。”中国科学院院士丁仲礼30日说，在碳中和问题上，我国科技界任重道远。

　　在当天举行的中科院学部第七届学术年会上，丁仲礼以题为《中国“碳中和”框架路线图研究》做了专题报告。

　　丁仲礼介绍，针对碳中和问题中的科技需求，中科院学部设立重大咨询项目“中国碳中和框架路线图研究”，目标是设计初步路线图，同时在如何落实“路线图”上，提出操作层面的建议。

　　该项目按照排放端、固碳端、政策端3方面进行组织，围绕未来能源消费总量预测、非碳能源占比阶段性提高途径、不可替代化石能源预测、非碳能源技术研发迭代需求、陆地生态系统固碳现状测算、陆地生态系统未来固碳潜力分析、碳捕集利用封存技术评估、青藏高原率先达标示范区建议、政策技术分析研究设立了9个专题进行研究。

　　“先给出一个框架性建议，供科技界讨论、修正、完善。”丁仲礼说，我国学术界应该秉持开放的态度，广泛参与，发挥出想象力和创造力。

　　碳中和是指二氧化碳人为排放量（化石燃料利用、土地利用等）被人为作用（木材蓄积量、土壤有机碳、工程封存等）和自然过程（海洋吸收、侵蚀-沉积过程的碳埋藏、碱性土壤的固碳等）所吸收，实现净零排放。

　　我国已经向世界承诺，力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。从碳达峰到碳中和仅有30年，远短于发达国家承诺的时间，难度也远大于发达国家。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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