新华社北京5月30日电在第五个全国科技工作者日到来之际，中国科协第十次全国代表大会30日向全国科技工作者倡议开展“自立自强 创新争先”行动。

倡议提出，明理增信、崇德力行。从党的百年奋斗中感悟信仰的力量，筑牢信念信心，牢记初心使命，坚定不移听党话、跟党走。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，把人生理想融入全面建设社会主义现代化国家的伟业中。

倡议呼吁，胸怀祖国、服务人民。胸怀“两个大局”，心系“国之大者”，矢志爱国奋斗，当好高水平科技自立自强的排头兵，构筑国家永续发展、持久安全的科技长城，共同书写建设世界科技强国的精彩篇章。

倡议提出，创新创造、勇攀高峰。坚持“四个面向”，不断向科学技术广度和深度进军，以与时俱进的精神、革故鼎新的勇气、坚忍不拔的定力，勇闯创新“无人区”，抢占关键核心技术制高点。

倡议呼吁，扎根大地、自觉奉献。践行科学家精神，严谨治学，全心投入，做清新学风、清正作风的营造者。甘当人梯、奖掖后学，协力托举人才成长。主动投身科技志愿服务，弘扬科学精神，普及科技新知，倡导科学方法，助力乡村振兴，把论文写在祖国大地上。

倡议指出，面向世界、开放合作。深度参与全球科技治理，塑造科技向善的文化理念，让科技更好增进人类福祉。增进对国际科技界的开放、信任、合作，为构建人类命运共同体贡献智慧力量。

倡议表示，自主创新事业大有可为，科技工作者大有作为。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，众心向党、自立自强，为建成世界科技强国、实现中华民族伟大复兴而努力奋斗！

中国科协十大代表陈薇、薛其坤、叶聪、张荣桥、梁建英、黄才发、刘若鹏、朱有勇、郭素萍、崔世平、乔杰、金星共同宣读了倡议。

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