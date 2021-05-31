万劲波

“人无精神则不立，国无精神则不强”。在我们党领导革命、建设、改革的百年历程中，一代代科学家践行科学救国、科学报国、科教兴国、科技强国的伟大梦想，建立了彪炳史册的功勋，铸就了不同时代独特的科学精神和科学家精神，其中包括“两弹一星”精神、新时代北斗精神、载人深潜精神、探月精神、载人航天精神等。

近年来，习近平总书记在考察、讲话、致信致电中为这些精神点赞，号召、激励全国科技工作者进一步弘扬光大这些精神，勇攀科学高峰、努力攻克关键核心技术，为建设世界科技强国汇聚起磅礴力量。在近日召开的两院院士大会、中国科协十大上，习近平总书记殷切希望广大院士做胸怀祖国、服务人民的表率，做追求真理、勇攀高峰的表率，做坚守学术道德、严谨治学的表率，做甘为人梯、奖掖后学的表率；勉励广大科技工作者弘扬科学家精神，涵养优良学风。

今年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划开局之年，摆在全党全国各族人民面前的使命更光荣、任务更艰巨、挑战更严峻、工作更伟大。各地区各部门各单位都要牢固树立全国一盘棋思想，心怀“国之大者”，以完整把握、准确理解、全面落实党中央决策部署为前提，确保科技自立自强和科技强国建设各阶段的目标任务落到实处，把美好蓝图变为现实。

“一代人有一代人的奋斗，一个时代有一个时代的担当”。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，实现高水平科技自立自强，为伟大精神的传承、弘扬、塑造提供了广阔空间。广大科技工作者和知识分子在弘扬科学家精神上负有神圣的使命和责任。

砥砺“天下为公、担当道义”的情怀。家国情怀深深植根于中华民族血脉，是实现中华民族伟大复兴的精神动力。继承弘扬“胸怀祖国、服务人民”的爱国精神和“淡泊名利、潜心研究”的奉献精神。坚持国家至上、民族至上、人民至上，始终胸怀大局、心有大我。坚守正道、追求真理，立足我国国情，放眼观察世界，不妄自菲薄，不人云亦云。实事求是、客观公允，重实情、看本质、建真言，多为推进党和人民事业发展献计出力。任何时候任何情况下，都要心系祖国和人民，坚守伦理道德底线，绝不做有损国家民族尊严、有损知识分子良知的事。

塑造“勇立潮头、引领创新”的品格。一个知识分子，不论在哪个行业、从事什么职业，不论学历、职称、地位有多高，唯有坚持“勇攀高峰、敢为人先”的创新精神和“追求真理、严谨治学”的求实精神，才能探究更多未知、获得更多真理，才能为社会作出更大贡献。就科技工作者而言，要坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，增强创新自信和创新意识，要引进和学习世界先进科技成果，更要走前人没有走过的路，不迷信学术权威，不盲从既有学说，敢于大胆质疑、认真实证、不断试验，不断向科学技术广度和深度进军，努力抢占国内国际科技创新制高点。

持守“学为人师、行为世范”的追求。牢记“立德树人”使命，秉持“集智攻关、团结协作”的协同精神和“甘为人梯、奖掖后学”的育人精神，使所学所行成为世人之师和世人之范。把握创新特点，遵循创新规律，“既奇思妙想、‘无中生有’，努力追求原始创新，又兼收并蓄、博采众长，善于进行集成创新和引进消化吸收再创新；既甘于‘十年磨一剑’，开展战略性创新攻关，又对接现实需求，及时开展应急性创新攻关；既尊重个人创造，发挥尖兵作用，又注重集体攻关，发挥合作优势”，攻坚克难、追求卓越，让创新成果更多更快造福社会和人民。

广大科技工作者和知识分子主动肩负起时代赋予的重任，自觉把自身的前途命运同国家和民族的前途命运紧紧联系在一起，紧跟时代、不断学习、不懈奋斗，坚守岗位、求真务实、锐意进取，把本职工作做好，把平凡的事做好，就一定能够在平凡的岗位上创造非凡的成就。

（作者为中国科学院科技战略咨询研究院研究员）

(责编：杨光宇、胡永秋)