本报记者 李 婕

贵州是全国首个大数据综合试验区，“大数据”为贵州经济发展、政府治理、对外开放注入了新活力，也给当地民众生产、生活方式带来了改变。图为5月27日，在2021中国国际大数据产业博览会展馆，观众在体验5G虚拟现实动感单车。

新华社记者 金立旺摄

京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏都“榜上有名”。近期，国家发改委等部门联合印发的《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》（以下简称《方案》）向社会公布，明确将在这些地区建设全国算力网络国家枢纽节点。未来中国数据中心建设将迎来调整，推动实现合理布局、供需平衡、绿色集约和互联互通。

数据中心成为重要新型基础设施

随着各行业数字化转型升级进度加快，特别是5G、人工智能、物联网等新技术的快速普及应用，数据存储、计算、传输和应用的需求大幅提升，数据中心已成为支撑各行业“上云用数赋智”的重要新型基础设施。

《方案》着眼大数据中心背后，有着突出的现实需求。

数据显示，目前我国数据增量年均增速超过30%，数据中心规模从2015年的124万家增长到2020年的500万家。数据应用正从消费互联网向工业互联网加速渗透，我国已经成为全球大数据应用最为活跃、最具潜力、环境最优的国家之一。

数据中心建设发展仍存在进一步优化的空间。“我国数据中心存在一定程度的供需失衡、失序发展等问题。”国家发改委高技术司有关负责人说，一些东部地区应用需求大，但能耗指标紧张、电力成本高，大规模发展数据中心难度和局限性大；一些西部地区可再生能源丰富，气候适宜，但存在网络带宽小、跨省数据传输费用高等瓶颈，无法有效承接东部需求。

我国数据中心年用电量已占全社会用电的2%左右，且仍在快速增长，需要进一步挖掘节能减排潜力，处理好发展和节能的关系；各行业纷纷建设数据中心，但互不联通，出现了“数据中心孤岛”“云孤岛”等苗头，需加快推动数据中心、云、网络之间的协同联动，提高资源利用率。《方案》提出的全国算力网络国家枢纽节点建设，正着力重点推动在数据中心布局、网络、电力、能耗、算力、数据等方面进行统筹规划。

建设全国算力网络国家枢纽节点

为推动数据中心合理布局、供需平衡、绿色集约和互联互通，《方案》明确在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏建设全国算力网络国家枢纽节点。

据介绍，全国一体化算力网络国家枢纽节点，是我国算力网络的骨干连接点。传统上，我国通信网络主要围绕人口聚集程度进行建设，网络节点普遍集中于北上广等一线城市。数据中心对网络依赖性强，随之集中于城市部署。

近年来，随着数据中心规模快速扩张，对土地供应、能源保障、气候条件等提出了更高要求，现有城市资源，特别是东部一线城市资源，已难以满足持续发展要求。“通过国家枢纽节点，统筹规划数据中心建设布局，引导大规模数据中心适度集聚，形成数据中心集群。”上述负责人表示。

对于京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等用户规模较大、应用需求强烈的节点，将重点统筹好城市内部和周边区域的数据中心布局，实现大规模算力部署与土地、用能、水、电等资源的协调可持续，满足重大区域发展战略实施需要；对于贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等可再生能源丰富、气候适宜、数据中心绿色发展潜力较大的节点，将重点提升算力服务品质和利用效率，打造面向全国的非实时性算力保障基地。

统筹布局，完善标准，一体化实施

在具体实施上，《方案》明确国家枢纽节点建设的总体思路是统筹布局、完善标准、一体化实施推进。

要做好统筹布局——在可再生能源丰富和气候、地质等条件适宜的区域，建设数据中心集群，实现数据中心绿色、集约、高效发展。将规模适中、对网络实时性要求极高的边缘数据中心，在城市城区内部合理规划布局。城市内部原则上不再大规模发展数据中心。加强对已有数据中心的改造升级，提升效能。

完善标准制度——对于服务金融交易、车联网等领域，网络时延要求极高的数据中心，允许在城市内部发展；对于服务工业互联网、人工智能推理等领域，网络时延要求相对较高的数据中心，鼓励在数据中心集群发展；对于服务后台加工、存储灾备等，网络时延要求不高的数据中心，要优先向贵州、内蒙古、甘肃、宁夏节点转移。

国家发改委方面介绍，未来将推动相关政策试点、工程试点优先在国家枢纽节点实施。将加强网络、能源等方面的政策支持力度，重点围绕国家枢纽节点布局新型互联网交换中心、互联网骨干直连点等网络设施，积极协调安排能耗指标予以适当支持。同时，有关部门也将加强工作统筹力度，推动各枢纽节点尽快细化时间表、路线图。

(责编：杨光宇、胡永秋)