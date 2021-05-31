本报南京5月30日电 （记者邱海峰）28日，博西家用电器集团中国新总部大楼在江苏南京正式启用。据悉，这是继去年9月份博西家电在南京启用其在全球最大的综合性研发中心后，又一次加大在华投资。

此次启用的博西家电中国新总部大楼位于南京市鼓楼创新广场，地上共12层，建筑总面积逾2万平方米。在新大楼一层，博西家电开设了面向公众开放的博世家电和西门子家电品牌体验中心，向全国各地的消费者全面展示博西家电旗下品牌的创新产品及解决方案。此外，新大楼设有多功能报告厅、接待中心、员工餐厅、屋顶花园、母婴室、健身中心等区域。

博西家用电器集团自1994年进入中国，其大中华区总部位于南京，目前在华共投资成立了5家子公司。当天，博西家用电器集团大中华区总裁唐善达表示：“植根中国二十余年来，博西家电立足中国且不断开拓市场的脚步从未停止。此次博西家电中国新总部大楼的启用，彰显了我们继续深耕中国市场的承诺以及持续加大投资的坚定决心。我们将携手合作伙伴和全体员工一起，不断助力当地经济及中国家电行业的蓬勃发展，开启在华发展的全新篇章。”

(责编：杨光宇、胡永秋)