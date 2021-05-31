新华社北京电 （记者申铖、王雨萧）国家税务总局5月28日发布数据显示，4月份，全国新办且发生过涉税行为的市场主体达133.6万户；前4个月，全国累计新办涉税市场主体达413万户，同比增长58.5%，两年平均增长13.1%。

国家税务总局新闻发言人荣海楼表示，分类型看，在4月份的新办涉税市场主体中，新办企业69万户，新办个体工商户62.1万户，新办其他类型市场主体2.5万户，同比分别增长13.6%、31.1%和55%，两年平均分别增长7.8%、10.8%和26.1%。分行业看，当月居民服务业、信息技术业、教育业的新办涉税市场主体增速较快。

税收数据记载着市场主体的生产经营状况，时效性强、覆盖面广。根据全国增值税发票数据，今年4月份，全国企业销售收入两年平均增长12.9%，延续平稳向好态势；工业企业销售收入两年平均增长10.1%，工业经济稳步恢复；消费、投资稳步向好，国民经济恢复性增长态势持续加固。

荣海楼表示，随着减税降费、“放管服”改革、优化营商环境等一系列政策红利的持续释放，我国市场主体活力不断激发，经济发展的内生动力持续增强。下一步，国家税务总局将不折不扣把各项税费优惠政策及时落实到位，不断优化税收营商环境，助力市场主体增强活力。

(责编：杨光宇、胡永秋)