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国资委

发布178项央企科技创新成果

2021年05月31日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社北京5月30日电  国务院国资委30日向全社会发布《中央企业科技创新成果推荐目录（2020年版）》，包括核心电子元器件、关键零部件、分析测试仪器、基础软件、关键材料、先进工艺、高端装备以及其他等8个领域共178项技术产品。

　　去年以来，为促进中央企业科技成果向现实生产力转化，加快成果应用推广，国资委组织开展中央企业科技创新成果征集工作，通过征集遴选、专家评估、专利审核等环节形成目录。

　　其中，在核心电子元器件领域有“魂芯”系列数字信号处理器、高速安全芯片等，在基础软件领域有“九天”人工智能平台、麒麟操作系统、BIMBase建模软件等，在关键零部件领域有特高压直流换流变压器、核级温度传感器、重载车轮、轨道交通驱动齿轮装置等，在关键材料领域有纳米气凝胶复合材料、对位芳纶、超细高纯锗粉、钽靶材、T800级高性能碳纤维等，在先进工艺领域有芳烃成套技术、集成电路制造BCD工艺、飞机内饰件3D打印技术、电子束处理工业废水技术等，在高端装备领域有高动态宽频带五轴飞行仿真转台、重型H型钢精轧机组、氢燃料电池发动机、特种型钢万能轧机等。

　　下一步，国资委将建立促进科技创新成果应用推广相关工作机制，促进供需深度对接，努力在我国科技自立自强中更好发挥国资央企的战略支撑作用。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月31日 04 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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