本报记者 何欣禹 李家鼎 尹 婕

2018年9月，习近平总书记在东北三省考察并主持召开深入推进东北振兴座谈会，强调“要贯彻绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山的理念，落实和深化国有自然资源资产管理、生态环境监管、国家公园、生态补偿等生态文明改革举措，加快统筹山水林田湖草治理，使东北地区天更蓝、山更绿、水更清。要充分利用东北地区的独特资源和优势，推进寒地冰雪经济加快发展。”

吉林拥有丰富的旅游资源，如何切实贯彻落实习近平总书记重要指示要求，将这些资源转化为经济增长和结构调整的动力，是吉林近年来不断探索的方向。吉林省“十四五”规划纲要中提出，要利用5至10年时间打造3个万亿级产业集群，文旅产业便是其中之一。

今年“五一”假期，吉林共接待游客794.77万人次，实现旅游总收入84.58亿元，按可比口径较历史最好年份（2019年）同期分别增长16.34%、12.18%，分别高于全国平均水平13.14、35.18个百分点。全域旅游、乡村旅游、红色旅游迸发巨大活力。

“当前，我们着力繁荣发展文化事业和文化产业，扎实开展全域旅游、加快东西旅游‘双线’建设，推动生态、历史、冰雪、避暑休闲等领域文旅深度融合，切实以文化丰富旅游内涵、以旅游兑现文化价值，创造更多可复制可推广的好经验好做法，助力经济社会高质量发展，加快实现全面振兴全方位振兴。”吉林省委主要负责同志说。

游白山松水 传红色精神

“我们是东北抗日联合军，创造出联合军的第一路军……”吉林省白山市靖宇县杨靖宇将军纪念馆内，雄壮激昂的《东北抗日联军第一路军军歌》响起。杨靖宇小学的孩子们围在马继民身边，认真听着“少年铁血队”的故事。

马继民是杨靖宇将军的嫡孙。抗日战争时期，杨靖宇将军领导抗日武装冒着零下40摄氏度的严寒，同数倍于己的敌人浴血奋战，牺牲时胃里全是枯草、树皮、棉絮，没有一粒粮食。

再次回到靖宇县，马继民和革命军人、老党员、专家学者等100余人组成了“白山市红色故事宣讲团”，向参观者讲述红色故事。尽管早已告别了战火纷飞的年代，但红色精神一直在这里传承、发扬。如今的靖宇县，绿水青山秀美，人民生活幸福，是著名的红色旅游目的地之一。

近年来，靖宇县征集抗联实物、图片资料和军用器械，累计排查登记红色遗址遗迹156处，为开展红色旅游提供了坚实的基础。

在吉林，像靖宇县这样蕴含红色基因的热土比比皆是。解放战争时期，“四战四平”“四保临江”等都在这里发生；抗美援朝战争，吉林人民全力支援，做出重大贡献；“一五”时期，长春第一汽车制造厂、长春电影制片厂，奠定了新中国汽车工业和电影发展的基础……这些革命事迹和建设成就在白山松水间留下了众多红色印记。

近些年，吉林挖掘整合红色资源，连点成线，将鲜为人知的红色景点带入公众视野。目前，吉林现有革命旧址269处、烈士纪念设施541处、革命类纪念馆（博物馆）28家、各类爱国主义教育基地322家以及警示类遗产90处。

围绕红色景点，吉林创新推出“抗联精神传承线”“抗联烽火铭记线”“致敬国门线”3条成熟的红色旅游经典线路，让游客在饱览雄浑壮美的自然风光的同时，了解吉林的红色底蕴和民俗风情。

冬能玩雪 夏可避暑

“五一”假期，长白山飘雪的小视频火了。长白山是世界著名的粉雪基地，雪质好，雪期长，且具有静风的特点。吉林拥有得天独厚的冰雪资源，近年来，吉林明确提出突出发展冰雪经济，以冰雪旅游、冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备为核心的全产业链正在加速构建。

来这里感受冰雪魅力的人越来越多。万科松花湖、长白山国际度假区、吉林北大壶三大滑雪场接待量稳居全国前列；长春庙香山、天定山、鲁能等滑雪场热度持续攀升；吉林雾凇、查干湖冬捕名动全国，“冰雪+温泉”成为冬日旅游的标配。大中型雪场实现四季运营，新业态新产品不断涌现，吉林冰雪从起步之时就明确了以“休闲度假”为主要特征的高质量发展之路。今年春节假期，吉林省22家重点监测滑雪场旅游总收入达2311.4万元。

“在长白山，冬能玩雪、夏能避暑，就算最炎热的7、8月份，这里的平均气温也只有22摄氏度。”长白山管委会主要负责同志介绍。

坐落于长白山北坡的二道白河镇，是一个开放式4A级景区。镇子不大，没有一个红绿灯，但井然有序，处处是风景。随着长白山景区设定最大承载量，游客即便当天无法进入景区，小镇也足够让人游览一番。这里夏季凉爽，吸引了许多前往长白山的游客在此避暑停留。

冬玩雪、夏避暑，在吉林，具有明显季节特征的双品牌——“清爽吉林·22℃的夏天”“温暖相约·冬季到吉林来玩雪”正逐渐成形。

从松原、通榆、大安到白城，湖泡、湿地、田野渐入眼帘。这片区域位于吉林西部，是重要的农业、牧业、渔业与新能源产业功能区。但长期以来，旅游产业发展相对落后。

2019年，吉林出台“一主、六双”产业空间布局专项规划，“六双”中的“双线”即指“长通白延吉长避暑冰雪生态旅游大环线”“长松大白通长河湖草原湿地旅游大环线”，一山引领三江、名城带动全域，以长春为中心，在东部与通化市、白山市、延边朝鲜族自治州、吉林市、长白山形成环线,在西部与松原市、白城市等形成环线，组团发展全域旅游。

形成“双线”旅游产业闭环，是吉林西部地区破解新旧动能转换、城乡经济转型的现实需要。双线布局下，原先零散、不成规模的旅游景点被串连成线，形成一个个休闲度假带、民俗体验村，带动西部旅游业向高质量发展，帮助劳动力就地转化。

人水和谐 渔兴牧旺

查干湖蒙古语为查干淖尔，意为“白色圣洁的湖”，主体位于松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县境内。5月的查干湖，碧波荡漾，芦苇正抽枝发芽。在湖旁驻足，能看见飞鸟振翅，鱼翔浅底。

赶上查干湖增殖放流的季节，渔场职工张文忙前忙后：“要捕鱼还得先养鱼，我们现在都用6寸网眼，让小鱼继续生长，这样才能年年有余啊！”

2018年9月，习近平总书记在查干湖考察时强调，良好生态环境是东北地区经济社会发展的宝贵资源，也是振兴东北的一个优势。要把保护生态环境摆在优先位置，坚持绿色发展。查干湖保护生态和发展旅游相得益彰，要坚持走下去。

“严把项目准入和建设关口，未经审批的项目一律不允许开工建设；新建的‘吃、住、行、购、娱’项目，全部位于湖岸8至10公里以外区域，最大限度减少湖区生态压力。”查干湖旅游经济开发区管委会副主任闫来锁说。

引松济查、退耕还湿还草还林，沿湖浅水域种植荷花、芦苇、香蒲等水生植物，多年来，一系列重大水利和生态工程的实施，使查干湖的生态环境得以持续改善。河湖连通供水工程给查干湖带来充足补给并引来活水：湖水的碱性减弱，鱼的生长环境、食物有了改变，肉质更紧实、鲜美。2018年，查干湖被评为全国有机农业（淡水鱼）示范基地。

在这一过程中，吉林西部降雨量增加，湿地逐渐恢复，鸟儿更爱来了。

从白城市镇赉县建平乡进入莫莫格湿地，道路两旁芦苇摇曳，湖泡掩映其间，野鸭戏水，抬头还有丹顶鹤从天空中掠过。

“野鸭、大雁是这里常见的鸟类，丹顶鹤已成为这里的留鸟，珍贵的白鹤每年也会在莫莫格停歇100天左右。”镇赉县摄影家协会主席潘晟昱在莫莫格湿地守候了14年，用相机留下了无数鸟儿在莫莫格停驻的瞬间。他曾一度担心湿地消失，无鸟可拍、无鸟可护。如今，这种担忧不再。

生态优先，白城恢复并改善了640平方公里湿地，恢复了105万亩草原和芦苇，生态脆弱的局面得到扭转。广阔的湿地和充足的食物使莫莫格湿地成为候鸟迁徙途中的驿站，吸引了众多观鸟者和摄影爱好者。

吉林旅游业坚持绿色发展，生态红利日益凸显，查干湖冰雪渔猎文化旅游节连续举办了19届，延续千年的冬捕，采用马拉绞盘的传统捕捞方式，既避免了机械污染，又吸引了世界各地的游客。

有山、有水、有草、有鱼、有鸟，游客络绎不绝，一幅人水和谐、渔兴牧旺的画卷正在吉林徐徐展开。

《 人民日报 》（ 2021年05月31日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)