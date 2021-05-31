子衿

原标题：“青少年模式”不能掉线更不能下线

6月1日起，新修订的未成年人保护法将正式施行。不少短视频、直播、游戏等平台正加快升级青少年防沉迷系统，优化“青少年模式”内容池。不过据媒体报道，部分网络平台未成年人网络安全保护仍存在较大漏洞，点开后没有“青少年模式”的自动弹窗提示，内容过滤上主要依赖家长监管，导致“青少年模式”形同虚设。因此，旨在为未成年人建立“上网屏障”的“青少年模式”，成了稻草人式的存在，有名无实、如同摆设，这显然跟加强青少年网络安全保护的趋势相悖，也留下诸多隐患。

当前，青少年触网已是普遍情形。《2019年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示，2019年我国未成年网民规模达1.75亿，普及率达93.1%；《中国互联网络发展状况统计报告》也披露，截至2020年12月，中国网民人数达9.89亿，其中学生占比达21%，已超2亿。触网，让青少年开阔了个人视野、便利了信息获取、丰富了认知结构，与此同时，青少年沉迷网络问题也日益凸显。

也正因此，近年来，防治青少年沉迷网络，特别是网络成瘾，已被多方提上日程。国家新闻出版署印发《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，国家网信办也集中开展了清朗未成年人网络环境的专项整治行动，都是靶向发力。而最新修订的未成年人保护法增设推动青少年安全、健康使用互联网工具的“网络保护专章”，更是为孩子健康上网、正确用网撑起法律保护伞。

防止青少年沉迷网络，无疑需要政府、平台、家庭、学校等多方协同共治。其中，网络平台在前端防范上责无旁贷，建立“温室”，完善“风控”，强化保护，是其应尽之责。推出和完善“青少年模式”，是网络平台履行未成年人保护责任的基础工程。自2019年起，国内各大视频应用纷纷推出“青少年模式”，用户每日首次启动应用时系统弹窗提示，进入该模式后用户使用时段受限，且只能访问专属内容池，已成为“标配”。这确实以筑牢防火墙的方式，为青少年安全健康上网提供了屏障。

从目前看，在某些平台，所谓的“防火墙”还只是“纸糊的墙”。未成年人用户不仅可通过跳转账号、卸载重装、退出重新登录、密码自动记录等方式轻易钻空子，而且专属内容池只有低幼化内容、未涵盖大龄儿童需求，此外还不同程度存在非实名认证可登录、可自动续时、内容无差别供给等欠缺。这些都表明，在流量驱动和利益考量下，部分平台非但没有持续完善“青少年模式”的自觉，现有的弹窗引导、限定时长、专属内容等机制设计也沦为“样子货”。某头部视频+游戏平台“青少年模式”开启设置入口隐蔽，还可轻松通过手机短信重置密码来解除。这表面看是技术漏洞，实则属不用心不走心。

“青少年模式”不是可选可不选的自选题，而是因应监管要求与社会吁求的必答题。对平台来说，不能只有“只管流量增长，不管儿童沉迷”的利益算法，而没有保护未成年人的社会责任算法。特别是，未成年人保护法已明确“任何企业都不得提供诱导沉迷的产品和服务”，规定“网络游戏、网络直播、网络音视频、网络社交等网络服务提供者，应当针对未成年人设置时间管理、权限管理、消费管理等功能”，在此情况下，涉事平台更是不能心存侥幸，必须尽早查缺补漏、补齐短板。

对于“青少年模式”动辄“下线”的网络平台，监管也有必要保持“在线”，该加强执法、提高惩罚的，绝不轻纵。对未成年人的保护只能强化，不能“掉线”。“青少年模式”也只能改进，不能“下线”。

（作者：子衿，系媒体评论员）

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