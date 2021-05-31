人民网北京5月31日电 （记者孙博洋）以“服务群众、服务民生、服务基层”为目标，以“服务事项清单化、服务流程标准化、服务手段信息化、服务重心基层化”为任务的便民服务改革在陕西西咸新区被称为“三服四化”，在让企业、群众办事更便利的同时也作为优秀案例入选了《国家营商环境报告2020》。

西咸新区是我国设立的第七个国家级新区，同时也是全国首个以创新城市发展方式为主题的国家级新区。日前，在“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题活动云座谈陕西西咸新区专场上，西咸新区的多位负责人就新区创新行政服务模式，优化营商环境等方面问题进行了介绍。

西咸新区招商局局长孙涛在云座谈会上告诉记者，近年来，西咸新区坚持以改革释放活力，微信办照、“三服四化”便民服务改革向全国推广，政务事项网上可办率达到99.26%，“最多跑一次”比例97.4%。

“线上无休、线下无缝”“立等可取”提升效率让群众满意

据了解，推行“三服四化”改革，主要是以企业和群众需求和问题为导向推行政务服务改革的一项便民举措。2017年新区托管社会事务后，首先推出的“微信办照”“证照分离”“商事集成注册”“一套流程管项目”等改革，都是聚焦企业需求，解决企业开办和项目落地的问题，取得了较好成效。

西咸新区新区行政审批与政务服务局副局长、西咸新区政务服务中心主任卢向花表示“我们也一直在思考，如何在做好为企服务的同时，做好对群众个人的服务，使群众在“乐业”的同时更能做到“安居”，所以我们以群众常办高频事项为出发点，推行了“三服四化”便民改革。”

卢向花告诉记者，改革过程中主要秉承了几点原则：

一是坚持以人民为中心。把为群众解绑，为企业松绑，为市场腾位作为出发点和落脚点，让百姓带着满满的获得感享受西咸发展带来的成果和红利。

二是坚持问题导向。聚焦影响制约企业和群众办事创业的堵点、痛点和难点，上下协同联动，真正解决好执行不到位、集中到位不彻底、自行设定权利和环境、便民为民意识不强等突出问题，切实做到分析问题，解决问题。

三是坚持面向基层。推动重心下移、力量下沉、资源下投，更好发挥基层机构贴近群众、服务群众的优势和作用，完善基层管理体制，推进“一站式办理”“一门式服务”，确保“能在村（社区）办，不到街镇跑，能在街镇办，不到新城新区跑”。

四是坚持信息化方向。按照集约节约、高效便民的原则，加快政务服务信息化、数字化进程，打通数据孤岛，完善手机端、网上办事大厅、24小时自助服务系统，构建一体化政务服务平台。

据介绍，西咸新区已经建立了22个街镇、115个社区和244个村的标准化便民服务站（室），工商、税务、人社、民政、户籍等业务入驻街镇便民服务站，街镇可办事项从20项左右扩展到420项，实现“一枚印章管审批、管服务”，便民服务大厅实施“综合窗口”服务，设立24小时自助服务区，配备营业执照制证机、综合办税等服务终端累计240台，实现“线上无休、线下无缝”。

卢向花表示，改革后街镇便民服务大厅日均接待群众量从30余人增加到200余人，多个事项实现了“立等可取”，群众办事满意率达到99.9%。

惠企政策加速迭代 助力企业专注谋发展

乐业才能兴业，优良的营商环境对兴业兴城必不可少，而优良的营商环境需要不断改革来实现。

据了解，近年来，西咸新区加快构建产业政策体系，强化政策供给、要素支撑，并将其作为优化营商环境、建立现代产业体系、助推产业高质量发展的重要抓手。

西咸新区发展改革局副局长焦少飞告诉记者，近年来，西咸新区围绕先进制造、科技研发、金融服务、文创旅游等细分行业，出台了13项产业政策，建立了引导有方向、支持有力度、奖励有精度的产业政策体系。“同时，我们不断简化手续，提高兑现效率。2018以来，仅新区本级就累计兑现各类产业惠企政策近2亿元。”焦少飞表示。

据介绍，2021年，西咸新区正在对一些即将到期的政策进行修订，同时也在制定新的产业政策。突出两链融合、两化融合、两业融合，大力发展数字经济，鼓励发展新业态，支持企业技术创新，助推新区创新驱动发展是这些新政策的主要方向。

焦少飞介绍说，新区正在不断完善工作机制，再造兑现流程。以普惠性奖补政策为重点，按照免申即享、即申即享、综合评审的分类标准，对13项141条产业政策进行分类。重点是梳理一批“免申即享”政策，也就是说对于奖补事项简单明了、奖励标准明确清晰、无需评审的政策，通过管委会相关部门信息共享，实现符合条件的企业免于申报，直接享受政策，实现“人找政策”向“政策找人”的转变。

据了解，新区着力提升信息化水平，深入推进事项标准化、办理流程化、信息数据化，不断扩大政策“进大厅、上平台”的覆盖面，实现进驻政务大厅办理的惠企奖补政策网上可办、新区新城两级“一网通办”，让企业少跑路、数据多跑路，并形成政策发布、申报受理、事项审批、支付发放的工作闭环。

焦少飞表示，通过不断的改革，将使企业与政策匹配更智能，惠企政策推送更精准，让企业集中精力谋发展，真正享受政策红利。

(责编：孙红丽、吕骞)