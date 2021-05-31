原标题：《全国科技创新百强指数报告2021（企业、高校及研究机构篇）》发布

5月30日，由八月瓜创新研究院（以下简称八月瓜）完成的《全国科技创新百强指数报告2021—企业、高校及研究机构篇》（以下简称《报告》）于正式对外发布。

《报告》分企业篇、高校篇、研究机构篇，以2016-2020年全国专利信息为核心数据源，对全国企业科技创新500强，全国高校、研究机构科技创新50强，就“总体情况、区域分布情况、主要城市或区域内对比情况、行业分布情况”四个分析模块，对创新主体科技创新指数排序情况、分布格局、发展态势、指数结构，进行了全面对比分析，提供了分析信息、排序数据和可视化图表。

《报告》显示，全国企业科技创新500强，以华为、京东方和国家电网为代表，绝大多数均为高新技术企业，占比为75%，从区域分布来看，主要聚集在北、上、广、深四个城市；从注册资本来看，超四分之三的企业注册资本在1亿元以上；从企业数量分布前十的行业来看，科学研究和技术服务业的企业数量最多；电力、热力、燃气及水生产和供应业的科技创新指数平均得分最高，通用设备制造业的科技创新指数平均得分较低，科技创新综合实力还需进一步加强。

《报告》指出，全国高校科技创新50强，以清华大学、浙江大学和上海交通大学为代表，从区域分布来看，属于东部地区的高校有33个，以绝对数量优势领先；从研发行业来看，制造业的科技创新成果数量最多，专用设备制造业、仪器仪表制造业、通用设备制造业等三个大类科技创新成果最为集中。

《报告》显示，全国研究机构科技创新50强，以中科院计算机技术研究所、中科院上海药物研究所以及中国科学院微电子研究所为代表，从分布区域来看，东部地区的研究机构数量上有明显优势，东北地区入围研究机构的平均得分较高；从研发行业来看，制造业的科技创新成果数量最多，专用设备制造业、仪器仪表制造业、化学原料和化学制品制造业等三个大类科技创新成果最为集中。

科技创新指数是创新管理和创新活动的观测仪与风向标，创新指数研发是科技创新体系的重要构成。据悉，八月瓜自2019年开始研究发布以主要微观创新主体为对象的全国科技创新百强指数。此次《报告》延续了以专利信息为主要指标构建指数体系框架的特色，以利于更准确揭示创新主体的研发动向、技术开发格局、科技创新路线、行业创新走势。

《报告》的指标体系框架，基于分类别编制的企业科技创新指数、高校科技创新指数、研究机构科技创新指数3个指标体系，在总结前两届创新指数研发经验的基础上，《报告》对指数指标体系做了进一步调整改进，指标有所增加，维度更加丰富，结构趋于合理，权重做了优化。一级指标增强了创新环境维度，二级指标强化了技术贡献力维度，三级指标丰富了期刊论文相关指标。相比前两届同类指数研发，《报告》指标体系构建和数据处理上，更加突出科技成果转化导向、更加注重反映更完整的创新链、更加注重强化智能化数据处理，同时数据分析维度也更加丰富。

在数据质量把控方面，《报告》所选用的统计数据来源于国家知识产权局、国家统计局、世界知识产权组织、八月瓜专利数据库和国内知名大数据平台，确保了数据来源的准确性和获取的可持续性。

八月瓜创新研究院相关负责人表示，在后续的指数研发中，将在指标体系构建的科学性、可信数据源开拓、数据分析的价值精准定位、报告内容的拓展和丰富等方面作进一步提升，同时将打造开放合作研发平台，持续提高科技创新指数研发水平，让创新指数研发为打造新发展格局、促进高质量发展做出更多的贡献。（记者 马爱平）

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