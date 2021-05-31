人民网北京5月31日电 （记者孙博洋）“预计到2025年，西咸新区先进制造业总产值突破1000亿元、年均增长15%以上、占工业总产值70%以上，新增规模以上先进制造业企业180家以上。”陕西西咸新区招商局局长孙涛在日前举行的“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题活动云座谈陕西西咸新区专场上表示。

西咸新区位于陕西省西安市和咸阳市建成区之间，规划控制面积882平方公里，下辖空港新城、沣东新城、秦汉新城、沣西新城和泾河新城五个新城，是我国设立的第七个国家级新区。

产业兴则城市兴，一座新城的崛起离不开产业的发展，如何构建产业布局，把握产业发展方向，成为每一个城市管理者必须面对的问题。

据介绍，近年来，西咸新区规划打造先进制造、电子信息、临空经济、科技研发、文化旅游、总部经济等六大千亿级产业集群，目前已经形成一定的产业聚集。

孙涛告诉记者，在先进制造业方面，西咸新区已经聚集了中国中车、三一重工、日立ABB、恒大汽车、宝能汽车、同力重工、隆基绿能等一批龙头领军企业，从细分上初步形成新能源汽车产业链、轨道交通产业链以及新能源新材料产业链等产业集群。

据介绍，为进一步做强新区的先进制造业，西咸新区着力实施科技型企业和先进制造业倍增计划，重点加大科技成果在制造业上的应用及创新、上下游配套的补充及完善进行支持，促进形成产业链完整的先进制造业集群，将前端研发、智能制造、关键零部件、后市场服务全产业链进行整合聚集。

先进制造业的发展，离不开科技的支撑，而科技型企业集聚是发展先进制造业的重要基础。

据了解，近年来，西咸新区不断完善创新创业孵化体系建设。建设了西部创新港、西工大翱翔小镇、西农未来农业研究院、沣东统筹科技资源改革示范基地、西部云谷等一批创新载体，支撑科技型中小企业培育孵化。

在完善创新创业孵化体系的同时，西咸新区还培育一批科技型企业。新区建立了科技型企业培育库，联合省市科技主管部门，深入企业、上门服务、组织企业培训等方式，实施重点指导与帮扶，1000余家企业进入科技型企业培育库,2020年，新增国家级高新技术企业同比增长113%。

西咸新区工业和信息化局副局长李丰告诉记者，西咸新区科技创新工作，坚持企业需求导向，围绕企业创新痛点堵点问题，聚焦突出企业创新主体地位，汇聚各类创新要素加速集聚，深化科技体制改革等方面工作。

李丰表示，西咸新区还通过支持企业完善研发体系，和推动建立企业主导的技术创新组织形式，来引导创新资源向科技型企业集聚。“截止目前，新区有研发活动规上工业企业占比超过50%，支持一批企业建立工程技术研究中心和市级以上院士专家工作站；支持科技型企业通过组建产业技术创新战略联盟、共设研发基金、共建实验室、研发众包等方式，加强与高校院所合作，共享创新资源、开展协同创新。”李丰说。

据西咸新区发展改革局副局长焦少飞介绍，2021年，新区实施重点项目399个，总投资7896.75亿元，其中先进制造业项目88个，总投资1732.35亿元。

据悉，近年来，西咸新区还不断扩大面向科技型企业的创新服务供给。构建全方位、全链条、高质量的创新服务体系，促进技术、资金、项目等创新资源更多更快流向企业。

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