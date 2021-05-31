李芃达

原标题：国产3C融合传统与时尚

上图 人们在华为公司发布会现场体验新款手机。 新华社记者 王 翔摄

前不久，vivo S9系列手机与时尚芭莎跨界合作推出创拍，将《中国传统色：故宫里的色彩美学》一书提到的9种中华传统色与9色渐变机身相结合，让年轻人直呼“潮得很中国”。

过去，国产数码产品往往与“廉价”“低端”“过时”等词汇联系在一起，甚至在产品质量上也不能让消费者百分百放心。如今，随着国产品牌快速发展，国产计算机、通信类及消费类电子产品等3C产品早已融入“时尚”和“潮流”，而其作为传统文化的时尚载体，更让中国传统文化得以向荣而生。

传统文化新载体

前不久，百度联合人民网研究院发布《2021国潮骄傲搜索大数据》报告，数据显示，随着我国科技、文化等领域加速发展，国潮搜索热度上涨超5倍，过去5年，中国品牌关注度全面反超国外品牌。国货数码高居2021年十大国潮热搜话题榜第一名，国潮已经在3C市场乘风破浪。

“国产电子产品物美价优，国产品牌已从过去的低价发展成现在的高性价比、高品质，有些国产品牌的性能可以达到国际一流水平。同时，国货种类丰富、价格区间大，能满足不同消费群体的特定需求。”赛迪智库电子信息研究所消费电子产业研究室主任赵燕认为，随着年轻人对中国传统文化越来越喜爱，文化自信和爱国情怀让他们更倾向购买具有传统文化元素的电子产品。

vivo S9在工艺方面采用了双晶膜层工艺，让机身色彩效果呈现出九色混彩渐变。看完这组创拍后，不少网友表示，“渐变色很活泼，符合年轻人的审美”，也有一众网友给出了“新国潮本潮”的评价。

vivo S9系列产品公关经理邹蕾告诉记者，故宫文创、汉服、传统曲艺等中国文化符号开始成为新潮流，“新国潮”已经渗入年轻人生活中的方方面面。下一步，公司将继续推动传统文化创造性转化，提供更多满足年轻用户多样化、个性化需求的产品与服务。

外观上匠心独运的文化设计是“新国潮”最亮眼的底色。联想小新Pro13s“锦绣前程”故宫文创版电脑，从故宫博物院藏品中提取了海水江崖纹和梅兰竹菊的图案，以大红色为主色调，打造出饱含中国风的国潮电脑；OPPO Enco X“竹韵”系列降噪耳机采用竹叶绿的机身设计，气质清新淡雅；realme真我携手《国家宝藏》联合推出的国潮锦鲤手机真我V15，其设计灵感则来自中国传世名画古代绘画《洛神赋图》中的“文鱼”形象，既象征着好运，又将传统文化渲染得淋漓尽致。

“近年来，国产3C品牌借助传统文化实现产品创新。祥云、故宫、青花瓷等国潮元素叠加到数码产品，能满足年轻一代‘不撞脸’的潮流化购物准则。越来越多的消费者愿意为国潮买单，也彰显了文化自信。”赵燕说。

制造能力是支撑

国潮受青睐，除了外观设计令人耳目一新外，更重要的是产品背后不断升级的技术能力。以手机行业为例，百度给出的数据显示，近5年，国产品牌高端手机关注度占比从52%上升至82%。

此外，5G、AI摄影、全面屏、快充等成为最受关注的国产手机黑科技话题。“一款手机运行是否快速安全、电池续航是否强大、屏幕观感是否舒服、日常拍照效果如何，这些硬指标对消费者而言至关重要。”荣耀Play系列产品经理韦骁龙介绍，日前发布的荣耀Play5手机在快充技术上采用单电芯双回路设计，与市面上其他手机提供的双电芯方案相比，能在保证充电速度的同时减少电量损耗；5G省电技术令手机在使用5G网络时的整体功耗降低47%。

良好的拍照表现也是年轻人选择手机的必看项，AI摄影功能让爱拍一族在社交平台秀出新潮流。微缝式柔光灯搭配极夜人像算法，令极夜环境下的清晰自拍在vivo S9上得以实现；得益于运动场景AI算法，荣耀Play5能够识别镜头中出现的运动场景，根据光线状态和运动情况，智能调整曝光和选帧策略，怎么动都清晰……

正是技术与服务的快速进步，才让vivo、华为、小米、荣耀、OPPO等国产品牌手机占据了中国手机市场的大半份额。根据Canalys发布的数据报告，2021年第一季度中国智能手机市场出货量达9240万台，同比增长27%。其中vivo以23%的市场份额排名第一，同比增长79%，OPPO以22%的市场份额紧随其后，之后依次是华为、小米。

“我国是最大的消费电子产品生产国和消费国，手机、计算机等主要电子产品产量均位居世界第一。国潮元素的注入，不仅为电子产品的外观、功能设计提供更多想象空间，还会催生更多原创性、颠覆性产品。”在赵燕看来，随着华为、小米等为代表的国产品牌影响力逐步提升，“中国制造”正向“中国智造”“中国创造”大步迈进。

苏宁易购集团副董事长孙为民则认为，强大的制造能力引领了国潮兴起，“我们在零售行业做了30多年，深刻感受到国产品牌与国际品牌的博弈是一个此消彼长的过程。目前在3C领域，国产品牌已经完全占据主导地位，这与我国制造能力的崛起密不可分”。

线上渠道拓市场

在中欧国际工商学院市场营销学教授王高看来，国潮的崛起一方面依托于中国完整的产业集群和扎实的制造能力，另一方面又恰逢电商与社交媒体的广泛覆盖。

艾媒咨询发布的《2020—2021年中国国潮经济发展专题研究报告》显示，分别有62.0%及55.2%的受访网民偏好从电商平台和线上官网购买国潮商品，线上渠道特别是电商平台利用其流量优势和交易属性，帮助国潮商家扩大消费市场。近年来，直播电商等创新玩法，以及通过加大国潮活动推广力度，也进一步扩大了国潮传播效果，电商平台已成为国潮电子产品最重要的销售平台。

报告认为，目前“95后”与“00后”逐渐走向消费舞台中央，年轻人对新事物接受能力更强，消费意愿更旺盛，他们拥有强烈的自我表达诉求，更加具有文化理性，追求质量，热衷创意。

“国内消费主力群体出现了迭代，是不是国际大牌已不再是新生代消费群体考虑的主要因素，个性、好玩、有颜值、有故事等感性需求形成了他们的新消费观，而国潮品牌恰恰把握住了新消费时代的红利。”王高对此抱有相同观点。

韦骁龙对年轻消费群体有自己的理解，在他看来，伴随着互联网成长起来的年轻人棱角分明、坚持自我，有强烈的个人主张和关怀意识。为适应这一新需求，荣耀在产品设计时会侧重体现年轻人的个性主张。

韦骁龙说，未来荣耀将继续深挖年轻人喜好，汲取时下最流行的国潮元素，融合到产品设计当中，将文化与科技融合，为年轻人打造与众不同的智能国潮手机。

(责编：赵超、吕骞)