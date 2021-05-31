刘 瑾

原标题：“适老”是公益也是生意

互联网企业如今也面临如何应对人口老龄化的大课题。第七次人口普查数据显示，我国60岁及以上人口为26402万人，占18.70%，人口老龄化程度加深。互联网企业正在积极布局，主动“适老”，这一战略急在眼前，利在长远。

今年全国两会期间，联想集团董事长兼CEO杨元庆、小米集团董事长雷军及百度董事长兼首席执行官李彦宏等多位来自互联网企业的代表委员专门就智能设备适老化改造建言献策。近日，网约车平台滴滴开展“全国智慧助老公益行动”，在全国15个城市招募、培训两万名老年志愿者，帮助至少20万名老年人运用智能技术。滴滴的转变，代表了互联网企业的新风向。

智能技术正在渗透人们日常生活，加剧了老年人融入数字生活的困难与挑战。很多行业的智能应用尚未充分考虑老年人实际操作能力，比如在线挂号、移动支付、扫码点餐、网约车出行等。值得关注的是，老年人安全上网和防骗意识薄弱，面对复杂的网络环境，容易成为电信诈骗的对象。

老年人的数字“鸿沟”问题逐步凸显，但从市场层面看，适老化产品和服务供给不足而需求旺盛。一个很直接的案例就是，自年初各主要出行平台开通老年人“一键叫车”功能后，短短数月已累计完成老年人乘客订单达300余万次。

“适老”不只是公益，也是生意，老年人口的消费潜力不容忽视。全国老龄工作委员会发布的《中国老龄产业发展报告》显示，2014年到2050年，我国老年人口的消费规模将从4万亿元增长到106万亿元左右，适老化带来的就业、创新、投资等机遇为全社会所共享，能创造可观的经济效益。互联网企业适老化改造市场潜力巨大，也是拉动内需的一个重要途径。

老年人运用智能技术融入数字社会，关系未来社会治理与稳定，是经济持续发展的重要课题。去年以来，多个部门密集推出鼓励政策、开展专项行动，对互联网应用和老年人居家住宅等进行适老化改造。迎接“银发潮”，顶层设计见真章，相关企业应主动把握市场机遇——我国已有2.6亿多老年人，这是多大的一块蛋糕啊！

全面提升智能技术、产品与服务的适老性，让信息无障碍，才能让老年人拥抱数字时代。互联网应用的适老化，绝非仅仅调大操作页面字体、调高音量这么简单。一方面，要优先解决老年人网上预约、交通出行、智能扫码等涉老高频服务事项，推动老年人生活应用场景的适老化开发全面落地。另一方面，推动智能技术适老化场景与新兴业态融合发展。引导技术适老化与智能家居、智慧社区、智慧出行、智慧医疗等新兴业态融合发展，以产业引导为抓手，牵引智能技术适老化的应用推广。

同时，要做好老年人数据安全和隐私保护工作。提高针对老年人的个人信息安全保护措施和水平，保障老年人使用智能化产品与服务安全无忧。

多推出“适老”举措，做有温度的互联网企业，有助于建立更加安全、稳定、舒适的老年友好型社会，也能让企业的形象更亲和，发展天地更广阔。

(责编：赵超、吕骞)