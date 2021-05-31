人民网北京5月31日电 （记者孙博洋）随着我国经济发展方式逐步转向高质量发展，新旧动能转换成为各地关注的焦点问题之一。近年来，陕西西咸新区坚定不移实施产业兴区战略，在构建现代化产业体系的同时，加快新旧动能转换，推动产业高质量发展。

在日前举行的“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题活动云座谈陕西西咸新区专场上，西咸新区发展改革局副局长焦少飞告诉记者，西咸新区在推动产业高质量发展，加快新旧动能转换方面从做好顶层设计、强化重点项目支撑、调整优化产业结构、加快多层次资本市场建设四个方便推出多项举措，成效显著。

据了解，西咸新区编制出台了《西咸新区产业发展规划（2019-2025）》，优化“一轴、五新城、一园”的产业发展空间格局，推动6+1主导产业跨越发展。

据介绍，在西咸新区“十四五”规划编制过程中，坚持贯彻新发展理念，全面落实推动经济高质量发展迈出更大步伐的要求，突出高质量发展鲜明导向性，创新驱动、质量效益、生态环境三类指标占比达到50%。

焦少飞告诉记者，2017年-2020年来，新区累计实施重点项目1636个、完成投资4865亿元；2021年，新区实施重点项目399个，总投资7896.75亿元，其中先进制造业项目88个，总投资1732.35亿元。

据介绍，西咸新区三大产业结构从2019年的9:35.5:55.5调整为2020年的8.3:33.4:58.3。制定印发了《西咸新区关于加快现代产业高质量发展的若干意见》，实施制造业强链延链、现代服务业扩规提质、新兴产业集群化培育、产业数字化赋能、业态融合发展提升等五大行动。

“西咸新区2020年规上工业增加值、服务业增加值分别达到87.9亿元、356.9亿元。并先后关停7家高污染、高耗能企业，总产值150亿元。”焦少飞表示。

据了解，近年来西咸新区高度重视发挥资本市场在促进新旧动能转换方面的重要作用，出台了《西咸新区“龙门行动”计划暨推动企业上市挂牌实施方案》《西咸新区推进企业上市挂牌若干措施》等政策措施，推动辖区企业登陆国内资本市场，支持企业扩大直接融资渠道，不断做大做强。

据介绍，西咸新区资本超市、陕西股权交易中心西咸新区企业挂牌孵化基地、西咸新区企业挂牌上市孵化培育中心、西咸新区投资基金协会先后成立运行，搭建起了新区企业对接资本市场的平台。

在政策供给的同时，西咸新区也具备加快新旧动能转换，推动产业高质量发展的优势和基础。

西咸新区招商局局长孙涛表示，西咸新区在推动先进制造产业发展方面可谓不遗余力，全力推动智能制造、高端制造发展。打造制造业强区是基于西咸乃至西安的优势。

一是发展基础雄厚。西安作为全国重要的工业城市，制造业门类齐全，覆盖了航空、航天、电力、电子、汽车等重要领域，且每个产业在全国都占有较为重要的地位，为西咸新区发展先进制造提供了优渥的土壤。

二是综合成本较低。西咸新区地处中国的中心位置，地理位置独一无二，北方第二大的国际机场就位于西咸新区空港新城，毗邻国际陆港，货运便捷，运输成本较低。同时，相比其他沿海城市，西咸新区的生产要素成本（水、电、气、人）要低30%以上，可以为制造类项目节约很大成本。

三是人才供给多元。西咸新区所处的西安、咸阳地区共有75所大学，覆盖国家重点、省级重点以及职业高校，专业设置齐全，毕业生踏实可靠，可以满足制造类企业多元的人力资源需要。

四是产业用地充足。西咸新区总规划面积882平方公里，比新加坡国家面积还大，为了实现产城一体发展，西咸新区优先保障产业项目承载空间，确保制造业用地总量只增不减，在国土空间规划中安排1/3 以上的建设用地，用于工业及生产性服务业用地。

(责编：孙红丽、吕骞)