邱晨辉

原标题：天舟“送货”记

5月30日5时01分，我国的天舟飞船与天和核心舱完成“太空之吻”。

头一晚即29日20时55分，天舟二号货运飞船从中国文昌航天发射场飞向太空；约8小时后，天舟二号货运飞船采用自主快速交会对接模式精准对接于天和核心舱后向端口，顺利实现“太空拥吻”。这是天和核心舱在太空独自遨游1个月之后，迎来的第一个地球“访客”。

按照规划，今明两年我国将连续实施3次空间站舱段发射、4次天舟货运飞船发射及4次神舟载人飞船发射，于2022年前后建成中国空间站。而天舟二号就是空间站在轨建造阶段的第一艘飞船，也是我国往空间站核心舱派出的第一单“太空快递”。

这个夏夜，火箭尾焰从琼东古邑的上空划过，大海与星空、火箭与国旗、欢呼与掌声，共同勾勒出一幅壮美飞天画卷。距离中国空间站的建成，我们又近了一步。

为啥“带货”去太空

与被人熟知的神舟载人飞船不同，天舟货运飞船只运货、不送人，人们亲切地称它为中国空间站的“快递小哥”。2017年4月，长征七号遥二火箭成功将我国第一艘货运飞船天舟一号送入预定轨道。如今时隔4年，长征七号火箭再出发，将天舟二号货运飞船送入太空。

中国航天科技集团五院天舟二号货运飞船总指挥冯永说，天舟二号此行的主线任务，就是把航天员和空间站所需的物资送上天。

后续，天舟二号货运飞船后向对接、神舟十二号载人飞船前向对接空间站天和核心舱，将完成中国空间站首个“一”字构型。

冯永介绍，上天前，空间站天和核心舱与天舟二号货运飞船是两套独立的能源系统，能源自给自足；对接后，两个航天器并网供电系统，为船站间互相输送电能资源，实现组合体能源的高效利用。

“如果说天和核心舱是一套精装样板房，那么在航天员乘坐神舟飞船拎包入住前，我们需要通过天舟货运飞船先往房间里运输日常生活用品。”中国航天科技集团八院飞船型号分系统总体主任设计师杨华星说。

杨华星告诉中青报·中青网记者，天舟二号携带了多人多天的生活物资，包括氧气、食物和出舱航天服，以及大量推进剂和空间站实验设备，为空间站提供推进剂补加和轨道维持等服务。这些将保障首批3名航天员进驻天宫空间站，完成为期3个月的驻留任务，并开展一系列关键技术验证。

“接下来，航天员将乘坐神舟飞船进驻中国空间站天和核心舱，进入到货运飞船内，在太空中体验一把‘拆快递’的乐趣。”杨华星说。

都带了啥宝贝上天

那么，天舟二号货运飞船都给中国空间站天和核心舱带去什么宝贝？

中国航天科技集团五院天舟二号货运飞船总设计师白明生说，此次天舟二号送去的“外卖”，便有各种生活物资。他以天舟二号所带的食物为例，我国航天食品有不少传统中式菜品的身影。食物不仅有主副之分，讲究荤素搭配，更有独特的风味，鱼香肉丝、宫保鸡丁也将出现在航天员的美食列表里。

除这些物资外，天舟二号还带去了推进剂，借此给空间站天和核心舱“加油”。在对接期间，天舟二号就将为核心舱进行燃料加注与姿态控制。

值得一提的是，天和核心舱推进系统实现了完全自主补加，不再需要地面指令干预或是航天员的辅助。

白明生说，天舟二号入轨后，要沿轨道追上飞行中的空间站天和核心舱。此次任务中，天舟二号提升了交会对接能力，通过把货运飞船交会对接中的各项信息植入软件，飞船能在天上“随机应变”，基本上可以做到全天候、360度交会对接。

天舟二号还将带去实验设备、实验资料等物资，等到神舟十二号飞船将航天员送至天和核心舱，再由航天员在轨取出并安装。

待神舟十二号飞船返回后，天舟二号还会在太空表演“杂技”——与空间站天和核心舱尾部对接口分离，自主机动至核心舱节点舱的轴向对接口，然后进行对接，进一步验证关键技术。

“带货”能力如何

跟又高又大的空间站天和核心舱相比，天舟货运飞船可谓“短小精悍”，但作为货运飞船，其“带货”能力却丝毫不逊色。

中国航天科技集团五院天舟二号货运飞船总体副主任设计师雷剑宇说，天舟二号货运飞船上行物资能力超过6吨，包括160余件大大小小的货包以及两吨的推进剂，占了整个货船重量的一半以上，载货比超过50%，属于国际领先水平。

他告诉记者，目前世界上最大运载能力超过5吨的现役货运飞船只有两个型号，中国的天舟就是其中之一。

不过面对如此多的货物，如此繁杂的处理工作，航天员“拆快递”会不会找不到头绪？

雷剑宇说，天舟二号货运飞船虽然携带大量货物，但所有货物摆放十分规律，其货架看似与普通货架无异，但所有的细节和构型都经过科学分析，中间留出通道，航天员可在货架中顺畅通行，拿取货物。

中国航天科技集团五院天舟二号货运飞船系统主任设计师杨胜告诉记者，空间站还将地面的物流技术应用其中，航天员通过扫描二维码，便能获得货物的位置信息和产品信息，同时该系统对产品信息的库存数量还能做到动态掌控，把空间站货物一分一厘的变化都记录下来，从而确保航天员的工作生活更轻松便捷。

杨胜透露，天舟二号货运飞船将在轨运行一年，作为储藏室，既要保障航天员日常生活工作物资随取随用，还要收纳废弃物、人体排泄物，最终离轨坠入大气层烧毁。

现在，就静待航天员的到来。

(责编：赵超、吕骞)