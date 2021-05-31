原标题：电力十足 为乡村振兴“蓄好能”

乡村要振兴，电力要先行。从脱贫攻坚取得伟大胜利到全面实施乡村振兴，用心、用情、用力，“电保姆”、“电蜜蜂”的优质服务，照亮山村致富路，更照亮了老百姓的心。

为群众致富“输入动力”

5月19日一大早，陇西县“连心桥”共产党员服务队3名队员来到文峰镇蒲兴村养殖户王菊琴家里，为她家排查老旧电力线路问题，帮助解决用电困难。

“供电公司的‘红马甲’真是贴心，大老远跑来为我家改线路，还经常上门服务，有安全隐患第一时间帮我们解决问题，在他们的帮助下，我的致富路越走越宽了。”定西陇西县文峰镇蒲兴村村民王菊琴说。

王菊琴是定西陇西县文峰镇的致富能手，她从一个典型的贫困户到全县致富先进典型，从一个没钱养殖、不会养殖到养殖能手的路上，总结出了一套养殖的典型经验。2021年，她积极响应政府乡村振兴号召，在原有养殖牛的基础上扩大养殖规模，引进12只品种羊，还养起了猪和鸡，种植了20亩全膜玉米，添置了铡草机、电磨机、温控器样铡草机、抽水机等现代化农业机械。但是由于家里线路老化，线径过小，电力线路经常出现发热或者开关跳闸的现象。得知情况后， “连心桥”共产党员服务队主动上了门，在详细了解王菊琴家的用电需求后，根据现场勘查实际情况，“红马甲”们为王菊琴家义务改造了老旧线路，让王菊琴家的养殖致富路“充满动力”。

从脱贫攻坚蜕变到乡村振兴以来，公司千方百计助力乡村振兴战略在定西高质量落地，让百姓因电而乐、因电而富，让乡村因电而变、因电而兴，8支共产党员服务队148名党员深入用电企业、用户家中、田间地头，现场接受用电客户供电服务咨询，推行便民利民举措，帮助解决用电客户用电难题。许多像王菊琴一样的致富带头人，紧跟政府步伐，在供电公司的“电力”支持下，发展特色产业，实现脱贫致富梦，日子越过越红火。

为产业发展“加足马力”

5月19日，在定西岷县茶埠镇大奄村益农中药材种植购销合作社门口，身穿红马甲的定西岷县党员服务队的队员们正在忙着架设一台变压器。

“村里以前只有一台160千伏安的公用变压器，今年合作社扩大规模后，供电公司这又给我们新增了一台变压器，真是解决了我们的用电难题，太感谢了。”益农中药材种植购销合作社负责人邱富文高心的说。

2016年，在政府的大力支持下大奄村村民集资建成了购销一体的药材加工合作社，该合作社主要解决购销本村村民种植的中药材，收购后加工成品再统一进行外销，合作社建成后带动了大奄村及周边村落316多户村民走上了致富路，该合作社也成了当地产业发展的优秀品牌。2021年以来，邱富文积极响应政府全面实施乡村振兴的号召，发挥本村优势，新建厂房300平米，新增药材加工机器4台，为助力集体增收注入新的活力。

随着我们合作社规模的扩大，原有的变压器已经不能满足合作社的用电需求，国网岷县供电公司在了解到这一情况后，积极申报项目，为该村新增一台100千伏安的变压器，解决了合作社的用电难题，为合作社快速发展 “加足马力”。

据了解，2021年公司共计投入资金4.7亿元，新建及改造10千伏线路442公里，0.4千伏线路1045公里，着力解决10千伏及以下配电线路运行时间长、低压供电半径大、导线线径小、绝缘化水平低等突出问题。同时，主动对接微小企业，帮助他们解决用电方面的实际需求。

2021年以来，在脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的关键时期，国网定西供电公司始终坚持脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗起点的发展理念，把党史学习教育同乡村振兴有效结合，把服务农村供电保障能力的重点民生工程来抓，不断提升电力工业能力和服务水平，让绿色电力成为撬动农村发展的有力杠杆，为乡村振兴赋能。（马艳妮 孟霖）

(责编：赵竹青、吕骞)