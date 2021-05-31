原标题：推进北斗法治建设 《北斗卫星导航系统法治建设报告》发布

5月27日，中国卫星导航系统管理办公室于第十二届中国卫星导航年会北斗法治论坛上发布《北斗卫星导航系统法治建设报告》(以下简称《报告》) 。

据了解，《报告》是卫星导航领域第一部关于法治的专题报告，全面反映了北斗法治建设的进展与成效、系统总结北斗法治建设问题与经验，向国际社会彰显了中国进一步推进北斗法治建设，更好服务全球、造福人类的信心和决心。

据北斗卫星导航系统首席法律专家杨君琳介绍，报告分为北斗法治建设的进展与成效、发展启示及前景展望三部分。对于坚定法治信念、凝聚法治力量，在新的起点上推进北斗法治建设，开创北斗法治建设新局面具有重要的理论和现实意义。

《报告》指出，北斗系统是大国重器。北斗法治建设立足北斗系统发展全局，按照良法善治要求，坚持开放兼容、创新驱动、统筹推进、合作共享、注重效益、确保安全的发展原则，着力构建反映北斗系统发展规律的法律制度体系，并使其充分发挥引导、规范和保障北斗系统发展的作用，确保北斗系统在法治轨道上协调发展、融合发展、安全发展。

杨君琳介绍，北斗法治建设在国家启动北斗重大专项中应运而生，在保障北斗系统“三步走”发展战略中磨砺而成。伴随着北斗系统的快速发展，北斗法治建设也取得了阶段成果。以国家宏观政策为主导，以行业和地方政策法规为主体的北斗政策法规体系已基本形成，法治实施工作深入推进，法治环境氛围日渐浓厚，法治建设对北斗系统发展的促进和保障作用日渐显现。

“奉法者强则国强。”《报告》指出，立足北斗系统发展全局，体系化推进北斗法治建设，保障北斗系统在法治轨道上长远健康发展，谱写新时代北斗法治建设新篇章。一流北斗必然是法治北斗，北斗法治必将护航中国北斗走向世界。(记者 李韵涵)

(责编：赵竹青、吕骞)