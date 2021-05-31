赵文君

原标题：加强网上儿童用品消费市场监管任重道远

市场监管总局将依法进一步夯实平台对网售儿童用品的日常管理责任。今年以来，全国12315平台共接收儿童用品投诉举报5.16万件、同比增长152%，全国市场监管部门共为消费者挽回经济损失223.03万元、对消费者举报案件的罚没金额达21.66万元。

这是记者30日从市场监管总局获悉的。儿童用品主要包含儿童玩具、儿童服装、婴儿用品、儿童卫生用品、童车、儿童家具等类别产品。

市场监管总局网络交易监督管理司司长庞锦表示，当前儿童用品线上销售发展迅猛，同时产品质量参差不齐，消费者投诉也随之增长。从守护儿童健康、确保产业可持续发展来看，加强网上儿童用品消费市场监管任重道远。

庞锦介绍，下一步，市场监管部门将依法进一步夯实平台对网售儿童用品的日常管理责任，制定网络交易平台责任清单，厘清平台责任边界，督促平台企业履行主体责任，具体采取几方面举措：

——健全网络交易监管规则制度，推动落实网络交易监督管理办法。建立平台企业合规报告和风险评估制度，督促平台企业加强合规制度建设。强化网络经营企业信息公示责任，发挥失信惩戒机制作用。

——围绕重要时间节点、关系民生的重要商品和服务领域，聚焦网络交易监管领域社会最关注的违法行为，查处一批典型案件并及时向社会公布，发挥“以案释法”的作用。

——鼓励和引导电商平台建立和完善赔偿先付制度，积极引导和督促电商平台设立和完善“消费维权服务站”，健全消费纠纷和解与消费侵权赔偿等制度，提高消费纠纷处理效率，降低消费者维权成本。

——积极推进12315体系建设，完善全国12315平台功能，创新在线消费投诉、举报的技术手段。加强对12315数据分析应用，推进消费投诉信息公示，加强消费教育引导。

据介绍，在市场监管总局2020网络市场监管专项行动中，各地检查网站、网店437.64万个次，删除违法商品信息23.39万条，责令整改网站2.31万个次，查处违法案件1.99万件，集中整治网络市场突出问题，着力规范网络市场经营秩序。

(责编：赵超、吕骞)