赵文君、高亢、屈凌燕、周颖、王悦阳、王志、王昆、黄浩铭

原标题：“三无”童鞋、“山寨”童装、“不稳”童车……

号称品牌儿童雪地靴，实际却是三无产品，网店称不退货就不给退款；儿童手推车稳定性差、儿童学习椅安全性能不合格……正在为孩子“买买买”的你，遇上糟心事怎么办？

我国是儿童用品生产和消费大国。儿童用品的安全问题直接影响着儿童的生命安全和身体健康，牵动着众多家长们的心。新华社记者近日根据市场监管部门提供的投诉线索，跟随市场监管执法人员，围绕消费者投诉进行调查。以下为采访实录：

“三无”儿童雪地靴，不退货就不给退款

消费者投诉：邵先生在淘宝店铺“真爱永恒床上用品”购买了一双某品牌儿童雪地靴，收到鞋子发现是三无产品，且有质量问题。邵先生怀疑童鞋是假冒伪劣商品，向12315平台投诉店铺和淘宝平台，要求退款并举报售假行为。

查处过程：浙江省杭州市余杭区市场监管局执法人员通过网络纠纷在线调解平台，多次组织消费者与商家、平台调解，在商家拒绝调解的情况下，督促平台先行垫付退款，目前消费者已收到全额退款147元。对于消费者举报售假行为，余杭区市场监管局函告淘宝平台核实，调取商家实际经营地址、交易快照等数据后，将该线索移送至商家所在地、河北省石家庄市新乐市市场监管部门进一步调查。

消费者回应：邵先生说，对于假冒伪劣商品，如果是退货才给予退款，店铺还可以进行二次销售，不能起到惩戒作用。我要求仅退款处理、不退货，而店铺则要求退货才给退款。我的维权过程非常艰难，在市场监管部门介入之后，平台才做了退款处理，而平台应该对问题商品和店铺有更加严格的处置和惩戒。

专家点评：中国电子商务研究中心法律权益部助理分析师方熠智说，按照法律规定，商家出售假货，交易平台作为第三方，明知店铺的欺诈行为而无作为，应该承担连带责任。

印有某品牌标识儿童衣裤，竟是假名牌

消费者投诉：广州市荔湾区一家卖儿童衣裤的档口售卖印有与某品牌注册商标构图近似标识的儿童产品，欺骗消费者。

查处过程：记者跟随广州市荔湾区市场监管局执法人员来到荔湖大厦涉案档口进行现场调查。执法人员调取了印有与某品牌注册商标构图近似标识的儿童内裤、防晒上衣等物品。经鉴定，该档口所售卖的上述儿童衣裤侵犯了某品牌注册商标专用权。档口负责人称，自己并未取得商标权利人授权，也无法提供上述商品的合法进货来源。目前，执法人员已扣押商家全部涉嫌商标侵权的商品，进行立案查处。下一步，市场监管部门将依法对违法销售商品进行没收、销毁，并对商家作出处罚。

消费者回应：市场监管执法人员对涉嫌商标侵权的店铺予以查处，打击假名牌、制止了侵权行为，有效维护了消费者的合法权益。

专家点评：广东广强律师事务所律师陈北元说，目前不少儿童产品印有一些知名品牌的经典图案，冒充名牌商品，而消费者实际买到的却是非品牌授权产品。要加大对销售假冒名牌商品的处罚力度，保护消费者和商标权利人的合法权益。

不合格儿童手推车，稳定性差

市场监管抽查：广西柳州市场监管局组织第三方机构对儿童手推车进行抽查发现，广西鹿寨县童欢童装超市销售的“Seebaby圣得贝”儿童推车（型号QQ1-2）、“Kinlee凯利”童车（型号C-3A）两个品牌儿童手推车经专业检测测试后，被认定为“不合格产品”。检测报告显示，样品不合格的原因为“稳定性”“动态耐久性测试”不符合国家GB14748-2006儿童推车安全要求。使用稳定性存在问题的儿童推车，容易发生侧翻、摔伤等意外情况。

查处过程：执法人员将抽查及复检结果送达当事人后，当事人对该次抽查结果无异议。市场监管部门对当事人进行行政处罚，罚款并没收违法所得。

消费者心声：广西鹿寨县的崔女士说，在一些不平或有障碍的道路上，儿童手推车容易发生侧翻。如何避免这类安全隐患，家长在选购时往往还存在困惑。

专家点评：广西产品质量检验研究院副院长李君平说，儿童手推车属于国家强制性认证的产品，消费者在选购时首先要看是否有“3C”认证、制动装置是否安全可靠。从外观看，童车表面不能有锋利的锐边、尖角、突出物，车架焊缝处不能有裂纹，螺钉安装好后外露的螺纹长度不能过长等。

有检验合格报告的儿童学习椅却经不起抽检

市场监管抽查：今年1月，在市场监管总局组织的产品质量监督抽查中，济南市历下区一家网店在京东平台上销售的一款儿童学习椅（生产商为浙江省永康市百洛科技有限公司），力学性能椅凳类向后倾翻试验、孔及间隙等三项结构安全项目不合格，可能发生向后倾倒、结构断裂等风险，被判定为不合格产品。

查处过程：记者跟随济南市历下区市场监管局综合执法大队三中队执法人员来到涉事网店。经查，涉事网店在京东上开设店铺，顾客在网店购买后，直接由厂家发货给顾客。涉事网店从去年8月起在网上销售这款儿童学习椅，且销售前向厂家索要了该款产品的检验合格报告，报告由浙江省轻工业品质量检验研究院、国家家具产品质量监督检验中心（浙江）出具。但是，在今年1月市场监管总局组织的产品质量抽检中，经国家家具产品质量监督检验中心（广东）检测，这款儿童学习椅的样品部分安全项目不合格。目前，涉事网店和厂家已下架、停产这款儿童学习椅。依照产品质量法相关规定，执法部门调取涉事网店销售记录，没收其违法所得并罚款。

消费者心声：济南的家长李女士说，儿童学习椅关系到每个孩子的身体健康和安全，目前市场上销售的儿童学习桌椅种类繁多、质量参差不齐，希望监管部门坚决查处、净化市场，让广大家长放心。

专家点评：山东新亮律师事务所主任律师王新亮说，该款学习椅的厂家持有正规检验机构出具的检验合格报告，网店也在销售前索要了该检验报告，但却经不起随机抽检，很可能是因为生产厂家在产品上市前提交的检测样品与实际生产的产品质量存在差别。对此，市场监管部门应持续加强产品质量抽检，对问题产品依法依规严肃查处。

（记者赵文君、高亢、屈凌燕、周颖、王悦阳、王志、王昆、黄浩铭）

(责编：赵超、吕骞)