张 锐

中国人民银行前任行长、中国金融学会会长、清华大学五道口金融学院名誉院长周小川日前出席2021清华五道口全球金融论坛并发表主旨演讲时强调，数字人民币设计的目的和努力的方向主要是国内支付系统的现代化，为零售支付系统服务，不是要取代美元在国际上的主导地位。作为中国数字货币的直接决策者与推动者，周小川对数字人民币的定位既澄清与矫正了国内不少人对法定数字货币的误读，同时也让可能让那些拿数字人民币说事的美国政客和精英人士缄默其口。

从先后在深圳、苏州、北京、成都、上海与长沙等六地进行公测，到接入京东、B站、美团、滴滴、顺丰等线上企业，同时覆盖数万家线下商户，作为一种技术创新物种，借助与宏观政策的鼎力支持与微观领域金融科技创新能量的双重驱动，数字人民币正朝着零售消费端加速落地与聚焦，从中着实看不到其能与美元发生关联的蛛丝马迹。但之所以产生数字人民币会替代美元的认知与判断，主要是源于实践层面作为一种跨境支付工具，数字人民币迟早会进入对外贸易领域，同时从技术上来讲，数字法币又是建立在区块链底层技术基础之上的，而区块链具有“去中心化”特征，即支持点对点与端对端的交易。说得直白一些就是，有了法定数字货币，中国在今后的国际贸易活动中就可摆脱受美国控制的SWIFT（环球同业银行金融电讯协会），直接与贸易对象国进行非美元化工具的结算。

SWIFT被美国主宰的确不假，除了该机构的董事长常年由美国人担任外，作为一个覆盖全球的银行间跨境相互通信与结算系统，SWIFT的结算工具主要是美元，而且全球所有国家的贸易与投资往来都须经过SWIFT进行结算，美国也经常拿SWIFT当做武器对相关国家展开制裁，也就是限制或者取消使用美元的资格。在这种情况下，天下自然苦秦（SWIFT或者美元）久矣。但是，苦水也只有往肚子里吞，毕竟全球至今还没有找出一个可以“去美元”的有效药方，即便是有了像数字人民币这样的法定数字货币新面孔，也并不意味着其就可以成为取代美元的力量。

不错，数字人民币可以独立于SWIFT之外运作，但交易永远是双方或者多方的，如果在SWIFT之外采用数字人民币结算只有一方尤其是中方的主张，再顺畅的交易与结算通道恐怕也是功能式微。换言之，数字人民币要得到国际市场更多的认可，必须具备超过或者与美元齐身的价值，比如币值稳定、流通广泛与汇率自由等，显然人民币还不能完全显示出这些优势。既如此，摆脱了SWIFT而采用数字人民币结算的数量也将十分有限，相应地对美元的“挤出效应”也会非常微弱。还有一点必须提醒的，无论是采用什么货币工具结算，国际市场上的贸易品尤其是大宗商品都是用美元来计价的，也就是说，即便脱离了SWIFT用数字人民币结算，前提都是建立在美元作为价值尺度基础之上的，在这种情况下，我们说数字人民币改变的只是贸易工具的结算形式，并没有改变对美元的价值依赖这一核心内容，从而也就没有动摇美元的基础性支配地位。

实际上，按照官方的表述，数字人民币包括DC（数字货币）和EP（电子支付系统）两个部分，其中DC代表的是流通中的现金，即所谓的M0，或者说流通中的纸币量，而EP代表的则是流通与支付渠道，也就是线上代替线下、银行支付之外还有非银支付。显然，数字人民币改变的只是法币形式与使用方式，而任何一种货币的本体价值或者实际影响其实并不会因为这样表观的改变而改变，尤其是在国际汇率市场与全球贸易活动中，美元也不会因为数字人民币的出现而自惭形秽，反倒可能是一切照旧。否则，全球目前那么多国家和地区都在搞法定数字货币，美元早就无用武之地了。

其实，照美元在全球的功能地位与市场影响力，目前任一非美货币均不可与其同日而语。在各国央行的外汇储备中，美元占比达60%，国际贸易投资支付的份额中美元占比超过40%，同时全球40%的债务以美元计价，90%的外汇交易都涉及美元。另外，在国际货币基金组织的货币篮子中，美元也一直稳居第一。这样的国际货币体系很长时期将很难重塑，因为支撑美元在价值储存、交换媒介和记账单位长袖善舞的不仅只有美国在全球领先的经济、科技和军事综合实力，也有美国作为全球最大消费市场所产生的强大购买力与美元输出力，更有美元自身稳定的信用背书。这种情况也说明，只要美国不主动改变国际货币体系，任一货币都不具备可以取代美元的较大概率，其中包括美元在国际货币体系中的主导地位并不会因任一或者多个国家货币形态的变化而作出改变；反言之，只要美元不数字化，即使有人民币、欧元等主要货币的数字化，也很难撼动目前的国际货币体系。

当然，与其他非美主要经济体有所不同，中国目前是世界最大贸易国、最大的工业生产国、最大的初级原料进口国、最大能源进口国和最大农业进口国，按照国际著名研究机构推测，在2028年-2035年之间中国GDP将超越美国成为世界第一。到了这个节点，数字人民币替代美元应该很有底气吧？其实未必。对比发现，早在19世纪末美国的经济总量就超过了英国，但直到“二战”后英镑才最终走向终结而美元开始出人头地，因为那时美国才真正站到世界第一强国的高地之上，除了经济指标鹤立鸡群之外，更有科技、军事、文化、教育等综合实力盖压全球。动态地看，虽然中国经济总量超过美国只是时间早晚问题，但在军事、科技、教育、文化和人才方面追平美国却并非朝夕之事，由此决定了数字人民币很长时期内将无法与美元平起平坐。

回过头去看，从美元成为世界货币到今天，美元的霸主地位一直岿然不动，尤其在美国对全球经济贡献的占比不断下降,同时新兴市场国家日渐崛起,以及欧元横空出世与人民币国际化进程显著加快且连续走强的背景下，美元的主导地位还能维持依旧本就是一件不寻常的事情。对于美国来说，既可以凭借美元的国际储备货币地位对美元资产支付更低的利息，也可以借此降低汇率风险并轻松承受大规模的贸易赤字，同时在国内金融市场造就更充分的流动性，并使美国企业实现低成本融资。因此，维系美元在国际货币体系中的强势地位将成为美国不可动摇的战略抉择。依次观之，在法定数字货币问题上，美联储不会一直视而不见，或者愿意落人之后。要知道，美国金融科技的变革能量其实丝毫不逊于中国，私营经济部门在数字货币和移动支付领域的创新成果同样可以与中国比肩攀高，只是与中国数字货币走出了一条由顶层发动然后借助市场主体进行场景拓展的基本路线不同，美联储极有可能选择首先与科技企业合作然后沿用商业化力量推展布局的路径，而数字美元一旦落地，美元很大程度上或许可以获得如同线下的线上比较优势。

最后，需要承认的是，虽然数字人民币不会构成替代美元的风险，但对稀释与削弱美元的霸权地位的确有着明显的积极意义，至少在看似牢不可破的国际银行体系中打开了一扇全球贸易结算新视窗。更重要的意义在于，法定货币数字化已是全球未来的大趋势，世界货币的竞争化以及多元化因此会演绎得越来越激烈，不同形式的法定货币竞相登场，带着国家信用背书的烙印跻身全球货币价值储存、交换媒介的工具赛道。虽然美元还会一枝独秀，但数字货币时代货币的主权信用价值将大大降低，取而代之的是数字化信用证书，它记录与展示着各国数字货币综合信用状况，市场最终也能在比较选择中过滤出可让全世界各国认同的去主权化的新型数字货币。

（作者系中国市场学会理事、经济学教授）

(责编：赵超、吕骞)