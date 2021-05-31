李曦子

“中国经济去年一枝独秀，而今年经济会逐步迎来再平衡。政策在回归常态，稳步退出刺激，防范资产泡沫，完善和加强监管。趁着出口的东风，消费和投资动能会逐渐恢复到疫情之前的轨迹。”5月26日，摩根士丹利首席中国经济学家邢自强在线上媒体会上表示。

根据摩根士丹利近日发布的全球经济展望报告，今年中国经济增速有望达到9%，明年经济增速将达到5.8%。

中国经济持续增长的动能在哪？中国是否存在巨大的通胀压力？大宗商品的上涨是否会持续？北上资金净流入创单日新高对A股有哪些影响？投资者的资产应如何配置？

消费和制造业投资推动

邢自强认为，中国经济能继续保持增长将主要来自于消费和制造业投资的贡献。

中国官方5月17日公布的数据显示，4月份，中国社会消费品零售总额33153亿元人民币，同比增长17.7%，两年平均增长4.3%；环比增长0.32%。

“从各种先行指标，如酒店预定、电影票房等指标来看，二三季度消费在服务业领域会进一步的复苏；另外，消费靠就业和收入带动。就业在逐渐改善，制造业的产能利用率目前处于历史高点，企业对招工有很强的诉求，从而引发工资上涨，而服务业的就业虽然在冬天受疫情反复有一定影响，但在4月份之后持续恢复，一些招聘平台的招聘数量正在逐步回到正增长；此外，中国近期疫苗接种速度加快，服务业的就业在下半年有望完全回到正轨，在叠加一些预防性的储蓄释放，这些都有利于消费在下半年的继续复苏。”邢自强说。

在制造业投资方面，邢自强认为，今年由于新冠病毒变种，疫情再次扩散，全球供应的复苏又重新面临挑战，所以出口订单继续再转移到最为稳定可靠的中国供应链来。

数据显示，疫情前中国占全球出口份额是13%，去年上升到15%，今年前4个月进一步上升到16%。

“目前，制造业产能利用率处于历史高位，一些企业已经开始大幅进口工业机器人、车床设备等。尽管最近几个月金融和社会融资总量的指标在回落，但是企业中长期跟制造业投资相关的贷款需求非常稳健，这几个指标都显示了制造业的投资在复苏。”

摩根士丹利预计今年的制造业投资可能会回升到12%左右，中国与海外产业链的对比夯实了中国制造的吸引力，提升了大家继续投资中国工厂的信心。

通胀压力小于发达国家

近期，全球大宗商品价格上涨引发监管层关注，因其可能阶段性推升我国工业生产者出厂价格（PPI），引起输入性通胀，对企业的正常生产经营和民生购买力造成影响。

邢自强表示，当然这一轮大宗商品价格上涨很大程度上是源于全球因素，因发达国家的政策超量刺激带动了像煤炭、钢铁、铜、铝大宗商品的需求，而国外一些主要的大宗商品出口国由于疫情原因没有完全恢复产能，所以在全球背景之下出现了原材料价格上涨。但中国有方法能抑制这种输入性通胀。短期而言，监管层可以通过收紧大宗商品期货方面的交易，打击投机炒作行为。

5月23日，国家发展改革委、工信部、国资委、市场监管总局和证监会等五部门召开会议，联合约谈了铁矿石、钢材、铜、铝等行业具有较强市场影响力的重点企业。

邢自强认为，中国面临的通货膨胀压力可能会小于发达国家。因为中国已经率先政策回归常态，稳步退出了刺激，开始对平台巨头、虚拟货币以及各种资产泡沫进行监管，这与发达国家形成鲜明的对比。

“中国并不存在大规模的供需不平衡，特别是制造业和产能已经完全回到了疫情之前的高水平状态，需求在缓步恢复。而不像海外供应链还没有恢复，但消费需求在恢复，所以海外通胀压力较大。我们认为一些大宗商品出口国下半年的供给会逐渐恢复常态，中国政策回归常态，PPI有望在二季度见顶，下半年慢慢的回落，而不是保持长期持续性的高企。虽然在这个过程中，一些企业在短期有比较明显的成本上升，服务的利润率受到挤压。但这将是暂时性的，毕竟影响供给需求流动性的因素在下半年可能会有变化，使得这种通胀不会长期持续。”

这些板块受青睐

近日，沪深两市持续呈现放量拉升行情。5月26日，Wind数据显示，北向资金全天净流入91.03亿元。其中，沪股通资金净流入69.79亿元，深股通资金净流入21.24亿元。而25日北向资金净买入金额217.23亿元，这一数据超越2019年11月26日创造的214.3亿元，刷新历史新高。

对于北上资金的疯买，摩根士丹利中国首席市场策略师王滢认为，虽然25日北上资金流入创下纪录，但事实上，从去年开始，北上资金一直保持正向流入态势。

“从长期动能来说，我们对其一路走强充满信心，外资所有权在A股占比也会逐步提升，但这可能更多会对市场投资人的交易情绪产生影响。而在资金面和资金量上，北上资金的单日净流入值相当于A股全天成交量的0.2%，所以外资北上资金对A股无法够形成一个真正有决定意义的定价权。”

摩根士丹利全球市场2021年中展望系列报告预计，在未来12个月里，中国股票市场指数层面的总体上升空间有限。“短期内，市场对企业盈利增长的预期已经充分反映在价格里，大宗商品价格上升或导致生产成本增加挤压利润率。另外，市场流动性在2021年下半年仍将趋紧，估值推升动力不足。再加上互联网相关企业和相关行业反垄断尚未结束，以及外国公司责任法案的推行让中概股退市风险加大，这些因素让我们对中国市场保持中性偏谨慎的态度。”王滢说。

不过，王滢也指出，这并不代表在行业和个股层面缺乏投资机会。“短、中期内我们比较青睐原材料、银行、消费服务、耐用消费品板块等”。

(责编：赵超、吕骞)