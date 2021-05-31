曹韵仪

深圳二手房交易市场变“黑市”，问价还得懂“暗语”。

近期，一张深圳房产中介展示二手房价格的照片走红网络，由于深圳不准公开二手房价格，因此中介以千万榴莲、百万香蕉为暗语，展示具体价格。

此举也引发监管部门关注。据新华社报道，5月25日从深圳市南山区住房和建设局获悉，对于网传的“水果图案挂牌价”，已联合深圳市房地产中介协会进行调查处理。从5月25日开始，涉事门店被停业整顿一周。

榴莲、香蕉竟成房价单位

今年2月，深圳市住房和建设局以住宅小区为区域网格单元，发布深圳3595个住宅小区二手住房成交参考价格，严厉查处房地产经纪机构二手住房挂牌价格超出成交参考价格的行为，引导理性交易。

为了展示房屋挂牌价，深圳一家房产中介想出奇招：用榴莲和香蕉代替货币计算单位，1个榴莲代表1000万元，1根香蕉代表100万元！

对于上述中介的做法，易居研究院智库中心研究总监严跃进对《国际金融报》记者表示，类似事件表面看是一种“搞怪”的标价方式，但本质是为了逃避上级监管，用了此类含糊的方式进行标价。

深圳市南山区住房和建设局相关负责人表示，经核查，涉事门店为美凯龙爱家第十九分公司（红树湾店）。

深圳市房地产中介协会根据行业自律规定，已将上述机构和有关人员作不良行为记录处理，处理结果通过公开网站进行公布。从5月25日开始，美凯龙爱家第十九分公司（红树湾店）停业整顿一周。

南山区住房和建设局已将处理情况通报辖区各中介，要求引以为戒，要求各房地产经纪机构和经纪人员严格执行二手住房成交参考价格，引导理性交易，不得违规推广。

“既然强调了明码标价，那就必须根据计价的方式，按人民币的标价方式进行操作。对于此类以暗语的方式来定价，会使得定价方式更加混乱。类似哗众取宠的方式不可取，面临监管处罚，得不偿失。”严跃进强调，在二手房指导价的大环境下，中介门店需要端正挂牌的方式，不要越轨和做各类所谓的创新。

深圳五大行上调房贷利率

自2月8日官方指导价发布以来，深圳二手房市场已出现明显降温。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉对记者表示，当下最担心的是二手房价格又一次失控，要稳定价格，除了要关注中介和购房资格外，还要管住银行，便不会出现价格非理性上涨。

“杜绝二手房价格失控，除了价格信号要公布外，还应该有一揽子的辅助政策，比如严格按照二手房指导价来作为发放贷款的评估价，继续严厉打击经营贷，提高经营贷准入门槛（比如过户满1年、公司成立满2年等），提高二套房贷利率水平等。”李宇嘉表示。

实际上，深圳各银行早已做出大动作。继建行深圳分行在5月上旬率先上调房贷利率水平后，5月20日，工、农、中、交四大行深圳分行也明确表态已上调房贷利率，与建行相持平。据融360大数据研究院统计，目前深圳地区已有近10家银行分支行执行首套5.1%、二套5.6%的利率水平。

目前，招行也已跟进，但其余的一些银行如邮储银行、民生银行等还未“随风而动”。广发银行的客户经理也对记者表示，目前维持首套房4.95%，二套房5.25%的利率水平。

深圳房地产人士对记者表示，随着利率调高，各种限购政策越来越严，刚需上车窗口期马上就要过去，且买且珍惜。

银行纷纷上调房贷利率有何深意？未来是否还会收紧？

严跃进分析，就近期的贷款动向看，一个最大的变化就是，银行出现了集体性的上调。今年房贷利率上行和去年有本质区别，去年是额度管控等，今年是银行也要在“房住不炒”方面承担更大的维稳责任。

“这种集体性的上调，一方面或说明有窗口指导，另一方面也是有共识，即银行普遍都感受到了压力，大家都统一进行了利率的调整，是一种默契。类似调整，自然也需要购房者注意，贷款方面要防范风险。尤其是二手房方面，需要注意如果贷款拨付不到位，那么很容易引起纠纷。”严跃进表示，房贷额度管控从去年到现在，确实对贷款流量和利率等产生影响。从后续思路看，预计还会收紧。

下半年二手房市场或降温

从全国来看，除深圳外，近期宁波、杭州、苏州等多个楼市热点城市也频频传出商业银行上调房贷利率的动作。

比如，在宁波，四大行自5月20日起首套房贷利率从5.35%上调至5.45%，二套房贷利率从5.6%上调至5.7%； 杭州多家银行上调房贷利率，首套房利率由5.2%上调为5.4%，二套房利率由5.38%上调为5.5%； 南昌首套房贷利率从5.65%上浮到6.125%，二套房贷利率在5.8%至6.37%之间。

4月8日，住房和城乡建设部副部长倪虹约谈广州、合肥、宁波、东莞、南通等5个城市政府负责人，要求充分认识房地产市场平稳健康发展的重要性，牢牢把握房子是用来住的、不是用来炒的定位，不将房地产作为短期刺激经济的手段，切实扛起城市主体责任，确保实现稳地价、稳房价、稳预期目标。

李宇嘉对记者分析：“目前，热点城市信贷额度全面收紧，二手房贷款收得更紧，有的银行甚至暂停二手房贷，广州积压大量在途单，利率也在全面攀升。按照此逻辑，预计下半年二手房市场将会降温。”

(责编：赵超、吕骞)