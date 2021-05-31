何思

未来，数字化转型不仅能进一步便利人民生活，也能促进长三角区域经济高质量发展，实现共建共治共享。

近日，沪苏浙皖三省一市网信办在沪召开协同推进数字化转型联席会议。上海市委网信办、江苏省委网信办、浙江省委网信办和安徽省委网信办共同签署了《沪苏浙皖网信协同推进数字化转型协议书》。

优势明显

三省一市网信办一致认为，要在中央网信办的指导下，积极协助推进数字基础设施建设的统筹协调，强化网络安全领域的威胁情报共享和网络安全事件协同处置机制，联合推进互联网新技术新应用安全评估体系建设，合力提升技术管网治网能力，共同为长三角的数字化发展贡献网信力量。

“区域经济发达，且经济水平、数字化基础建设水平和数字化市场环境相似，是长三角数字转型的优势。在中央网信办的指导下，更容易建立统一协调机制，一同规划，共同制定标准，能更好地协同建设和衔接。”独立经济学家王赤坤在接受《国际金融报》记者采访时表示。

“长三角地区经济发达，信息化基础设施程度高，5G、宽带等渗透率高，进行数字化转型的社会基础好。”野村综研（上海）咨询有限公司通信和ICT咨询部总监陶旭骏在接受《国际金融报》记者采访时表示，特别是居民素质较高，无论对生活数字化、产业数字化，还是社会治理数字化，都更容易接受、配合、利用。

多点开花

事实上，数字化转型已深化各个领域，是长三角三省一市近年来持续发力的重点工作。

例如，近日发布的上海首个行业数字化转型“白皮书”——《上海市交通行业数字化转型实施意见（2021—2023年）》，列出60项数字化转型任务，将全面构建数字交通“新场景”。

江苏方面，全国工业互联网平台赋能深度行首发仪式在南京举行，将充分发挥江苏省工业互联网发展创新高地优势作用，深入带动长三角地区制造企业数字化转型升级，有力推动区域经济高质量发展。此前，江苏省还召开长三角数字化转型大会，共谋高质量融通合作，共商长三角协同发展。

浙皖两省也有动作。浙江省召开数字化改革大会，明确数字化改革定义、改革重点，提出加快构建“1+5+2”工作体系。安徽省举办制造业数字化转型峰会，进一步助力制造业数字化推进，为企业信息化发展探索合适的路径与方向。

北京特亿阳光新能源总裁祁海珅向《国际金融报》记者表示：“沪苏浙皖的区域集群数字化发展，可以发挥三省一市区域经济发展的客观优势和良好的外向型经济基础，对于全国的数字化转型和升级都会起到很大的带动和引领作用。”

“现在很多企业都有这样的感受：营业收入增长越来越乏力，但各种成本却一直高启不下。这是因为过去众多企业一直追求高速增长，很多时候是粗放式、跃进式发展，导致运行成本很高，缺乏竞争优势。”祁海珅进一步指出，长三角企业多年来的精打细算运营积累了很多精益生产经验，而且国际经济交往也提升了城市治理能力，“双循环”的天然优势非常明显。金融财政雄厚、研发人才聚集的优势，可多维度地应用于生产生活数字化、深层次赋能转型、高效率执行力度、精益化生产等，促进企业优化生产工艺和管理结构，降低企业的综合运行成本，进而增加企业效益。

“因此，三省一市数字化的区域集群效应，不仅可以推动我国区域治理能力和区域协同制造向高质量发展，为我国智慧城市、先进制造业贡献出重要力量，引领国内产业发展的方向和趋势，对于其他地方政府也可起到借鉴作用。”祁海珅补充道。

协同突破

目前，长三角三省一市数字化转型还面临哪些难点？又该如何突破？

“（沪苏浙皖网信协同推进数字化转型）的关键字是‘共’‘同’‘合’，实际上是想打造数字转型下区域协同示范区。”王赤坤认为，协同发展的难点是统一规划、统一标准。若在数字化转型过程中，各地各自为政、埋头拉车，可能导致重复无效建设严重，造成数字化资源的巨大浪费，“无统一标准，就无法实现互联互通共享共同发展”。

“基于此，长三角的数字转型，要从共同规划、统一标准、协调实施着手。”王赤坤强调。

“这将带来四方面好处。首先，可以精确探索行业标准和行业规范，避免重复基础设施的建设，能够推动智能互联基础设施快速建设。其次，能更好更充分地发挥多城市多区域数字化的功能和功用。”王赤坤进一步指出，“第三，可为将来更多区域的数字化转型提供经验。第四，可为参与数字化转型的上下游提供明确的业务方向和清晰的业务范围，减少参与企业的盲目研发和浪费。”

(责编：赵超、吕骞)