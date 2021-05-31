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在当前以净资本和流动性为核心的监管体系下，资本实力成为证券公司发展资本中介等创新业务、增强竞争优势的关键要素。券商近年来通过上市、定增等方式融资补血，受A股环境以及券商板块回调影响明显，今年以来仅有财达证券上市，3家券商完成定增。

截至5月27日，已有12家券商在再融资新规下“完成”定增，预计募资共计1276.18亿元，实际募资共计995.56亿元，这主要是7家券商定增“缩水”所致。其中，浙商证券、中信建投募资额缩水严重，实际募资额均不足预案募资的三成。

业内分析人士告诉《国际金融报》记者，券商定增募资“缩水”，主要是受大环境和券商股价走低影响，定增投资者心态偏谨慎。

实际定增金额“大缩水”

定增新规自去年2月14日施行以来已满一年，在定增价打八折、缩短限售期等松绑条件的刺激下，定增市场一度“火爆”，但是受市场资金面以及股价表现影响，去年年底至今，券商定增表现“受挫”，投资人态度趋向“谨慎”。

2021年以来，已有3家券商完成定增，天风证券、浙商证券募资金额均不及预案。其中，浙商证券预计募资100亿元，而实际募资28.05亿元，大幅缩水近七成。

浙商证券对媒体回应时提及，近年来通过利润滚存实现了一定的资本补充；浙商证券自去年7月以来股价出现大幅抬升，较定增预案的预测基础发生了变化；2021年市场资金面发生了重大变化，2月18日后出现大幅调整，叠加前期A股市场对证券行业关注度较低，整体上市场参与情绪较去年有所变化。

回顾去年，上市券商纷纷通过新规融资补血，共有9家券商完成定增，“顶格”实现募资和实际募资“缩水”机构各占一半。比如，2020年底中信建投完成39亿元定增，比预案130亿元缩水七成。

中信建投对此次实际发行规模低于预期值做出了解释：一是由于公司A股股价较2019年1月有大幅上涨，预测基础发生变化；二是公司两年来通过利润滚存实现了一定的资本补充。

申万宏源首席市场专家桂浩明在接受《国际金融报》记者采访时表示，第一，跟市场资金面、投资偏好等大环境有关系，目前整个定增市场人气相对不高，也出现定增破发现象，投资人对此兴趣不大。第二，跟券商股疲弱行情有关，尽管定增价格打八折，投资人最短锁定期为6个月，但券商板块经历年初大涨后不断下跌，短期趋势或面临调整，这意味着有亏损的可能性，券商找不到合适的投资者，募资金额只能缩水。

4家券商定增投资人“浮亏”

券商股价呈现“过山车”行情，去年7月达到高峰后，2020年底到2021年初大涨，在2021年2月18日之后大跌，5月上旬震荡上行，5月11日至5月26日上涨12%。

以5月26日收盘价计算，12家完成定增的券商中有4家券商定增股东处于浮亏状态，分别是西南证券、海通证券、南京证券、中信建投，折价率分别是1.22%、9.06%、17.18%、2.16%。在参与南京证券此次定增的股东名单中，获配投资者数量达到15家，包括南京紫金投资集团获配0.27亿股，锁定期60个月，目前浮亏0.52亿元；南京市交通建设投资控股获配0.31亿股，锁定期36个月，当前浮亏0.6亿元；深圳市蜀蓉投资获配0.14亿股，锁定期6个月，如果尚未退出目前浮亏0.27亿元。

另外8家券商最新收盘价高于定增价格，定增股东处于浮盈状态。湘财股份去年完成两次定增，前后共计募资116.8亿元。去年6月份，湘财股份通过注入哈高科实现曲线上市，并完成106.8亿元定增，定增价格4.79元/股，以5月26日收盘价14.85元/股计算，每股浮盈10.06元/股，最新溢价率为209.96%。

今年5月10日，湘财股份47亿元定增获批，最新定增预案修订了两个地方，募资总额由此前的不超过60亿元缩水至不超过47亿元，募集资金投向不再包含使用不超过13亿元募资用于支付收购大智慧15%股份的部分收购款项目。

7家券商正在定增路上

桂浩明进一步向《国际金融报》记者分析，券商行业近些年发展较快，但缺乏创新，有待进一步进行整合、内部整顿、加强规范，现在发展进入相对瓶颈期。投资人对参与定增券商保持谨慎态度，有些券商利润很高，但背后有不稳定性等风险。也有投资人会认为，规模较小的券商即便通过再融资补血，竞争力也很难增强。

还有7家券商正在定增路上，预计募资金额均不超过100亿元，涉及总额382.56亿元。融资目的包括补充流动资本、项目融资、收购资产等，投入方向主要是发展资本中介等业务。从最新情况来看，湘财证券47亿元定增已经获得发审委批准，国海证券、华创阳安、东兴证券、国联证券获得股东大会批准，锦龙股份定增获得董事会批准。结合当前市场资本面等情况，再看当前券商板块走势，以及定增券商自身规模，实际募资情况备受市场关注。

国联证券于2020年7月31日在A股上市，此次想通过定增募资65亿元。国联证券直言“补血”必要性，预计未来证券行业发展将呈现出以下趋势：一是分化整合提速，行业参与者之间的竞争会更加激烈，行业集中度进一步上升；二是证券行业国际化和全球化程度提高，外资券商进入中国市场，中资券商也大力拓展海外业务，证券行业机遇与挑战并存；三是行业进入重资本发展模式，证券公司业务模式将从过去的以通道佣金业务为主过渡到收费型中介业务、资本中介类业务和自有资金投资业务等并重的综合业务模式，并将逐渐成为证券公司新的利润增长点。

(责编：赵超、吕骞)