沈玉洁

“嗷呜~”还记得《猫和老鼠》片头经典的雄狮咆哮吗？如今，曾经的好莱坞老大米高梅将再次卖身。

在子弹飞了多日后，5月26日美股盘前，亚马逊和米高梅（MGM）同时宣布，双方已经达成最终的合并协议，亚马逊将以84.5亿美元（约合人民币540亿元）的价格收购米高梅。

从金额来看，这是继2017年斥资137亿美元收购全食超市以后，亚马逊成立以来的第二大交易。

对于此次交易，亚马逊方面表示，希望借由米高梅传奇的电影制作史以及超过4000部电影和17000个电视剧的广泛产出，来加强旗下的影视部门Amazon Studios。

收购消息公布后，亚马逊股价一度走高，但随后有所回落，截至5月26日美股收盘，亚马逊报3256.16美元，小幅上涨0.19%。

老牌好莱坞公司落寞

成立于1924年的米高梅至今已有近百年的发展史，它的雄狮标志一度成为了美国的象征。

在二十世纪四十年代之前，米高梅一直是好莱坞最大、最有影响力的，集制片、发行、放映于一身的电影公司，聚集了琼·克劳馥、伊丽莎白·泰勒、费雯丽等许多老牌好莱坞明星，出品过《绿野仙踪》、《魂断蓝桥》、《费城故事》、《乱世佳人》等经典佳作，出品的影片至今共获得177项奥斯卡奖。

然而，第二次世界大战后，随着反托拉斯法案的出台和50年代电视的冲击，米高梅由盛转衰，并在1957年打破了持续了30年的盈利局面。

此后，米高梅陷入亏损泥潭，并几经易主。上世纪八十年代，米高梅更是将旗下《猫和老鼠》的版权卖给了竞争对手华纳兄弟。2005年，索尼公司以48亿美元收购了米高梅，但令人遗憾的是，索尼的入主未能挽救米高梅于水火之中。2010年，深陷债务泥潭的米高梅及旗下160家子公司正式提交破产申请。一个月后，公司宣布重组方案生效，成功摆脱了破产状态。

从破产边缘被拉回来的米高梅未能挺过疫情寒冬。

2020年底，米高梅再次传出将被出售。有报道援引知情人士的说法称，米高梅正在寻求出售，基于非公开交易的股票计算，再加上债务，该公司的市值约为55亿美元。当时，苹果和亚马逊被认为是潜在卖家，但售价一直被认为是个障碍。

如今，半年过去了，亚马逊最终拟以高于市值约30亿美元的价格将米高梅收入囊中。

亚马逊的流媒体野心

这家几近波折的老牌好莱坞制作公司究竟还有何魅力？

记者注意到，虽然米高梅近年来发展不顺，但“瘦死的骆驼比马大”，其片库拥有4000部电影和1.7万小时的电视剧，包括《007》系列、《霍比特人》、《洛奇》等知名IP。除此之外，米高梅还拥有高级付费电视服务Epix，2017年其估值约为13亿美元。

这也正是亚马逊看中之处。对于此次交易，亚马逊方面表示，希望借由米高梅传奇的电影制作史及广泛产出，来加强旗下的影视部门Amazon Studios。

亚马逊负责Prime Video业务和Amazon Studios的高级副总裁Mike Hopkins也表示，该交易背后的真正财务价值是在于米高梅所拥有的大量IP，亚马逊将与米高梅的团队一起进行重新开发和拓展。

除了并购米高梅外，近年来，亚马逊一直大笔投资视频内容领域。2020年年报显示，亚马逊共投入了110亿美元在流媒体视频和音乐内容产出上，较2019年的78亿美元增长41%。2017年，亚马逊还花费了2.5亿美元收购了《指环王》IP，拟斥资近5亿美元制作《指环王》系列电视剧。

目前来看，投资的回报是显著的。亚马逊CEO、创始人贝索斯在今年一季报电话会议中透露，推出超过10年的Prime Video发展迅速，在过去的一年中，已有超过1.75亿的Prime会员观看了流媒体节目和电影，其播放时长同比增长70%以上。财报显示，2021年第一财季，包括Prime会员在内的Prime订阅服务为亚马逊贡献了75亿美元收入，同比增长34%。

国海证券传媒行业分析师朱珠直言，收购米高梅后，亚马逊在流媒体赛道的电影、聚集内容优势预计将进一步增厚。

流媒体内容战争打响

在亚马逊大手笔收购米高梅的背后，是流媒体大战的再次升级。

经过疫情的催化，巨头林立的流媒体赛道的竞争进一步加剧。目前，除了亚马逊Prime，这条赛道上的主要玩家还包括奈飞、Disney+、华纳媒体+Discovery、Apple TV+等。

根据彭博日前发布的数据，目前流媒体赛道的前三名分别为奈飞、亚马逊Prime、Disney+，其订阅用户数分别达到2.08亿、2亿、和1.3亿。虽然以订阅数来看，亚马逊Prime目前排名第二，但前有强敌，后有追兵。

根据第三方推算，去年奈飞在内容方面投入了170亿美元，今年可能会继续增长到190亿美元。

迪士尼方面更是来势汹汹。2020年，在乐园业务、影视业务面临冲击的情况下，流媒体平台Disney+成为迪士尼的业绩支柱。截至今年4月3日，Disney+付费订阅用户数达1.036亿，与上年同期3350万的用户数相比增长明显。

在此背景下，迪士尼方面还将继续加大投入。其此前声称，到2024年，每年将在内容上花费160亿美元。去年12月，迪士尼宣布，将会把10部漫威系列，10部星球大战系列，15部迪士尼真人动画、迪士尼动画和皮克斯系列等内容交给旗下目前仅成立了18个月的流媒体部门Disney+。5月24日，迪士尼方面再发声，计划今年关闭100个国际电视频道，并将这些频道上的内容转到Disney+上。

此外，美国流媒体市场或将迎来又一大巨头。5月17日，美国电信巨头AT&T于17日宣布，与Discovery达成协议，将旗下跨国媒体娱乐公司华纳媒体剥离，与后者合并打造一家流媒体公司。据悉，华纳媒体旗下的HBO和HBO Max拥有6390万全球订阅用户，而探索频道拥有1500万订阅用户。

朱珠指出，随着流媒体赛道愈发拥挤，奈飞、亚马逊、迪士尼三巨头的竞争进一步激烈，当前平台的核心竞争回到了内容、运营上。

“这也折射出中外行业发展趋势下，一方面中小电影剧集公司的后续发展路径最终趋向与头部公司绑定或者合作，因为上下游议价能力较弱，涨价空间有限；另一方面，手握强IP且具有产业链较好变现的公司，成为细分头部公司的底气较大，上下游溢价能力相对强势。”针对流媒体行业发展现状，朱珠补充道。

(责编：赵超、吕骞)