孙婉秋

作为2020年土地出让金第一的城市，上海向来是房企重点布局之地。然而，正当房企纷纷筹措资金，备战集中供地之际，却传出三家龙头房企无缘此次土拍的消息。

近日，市场传闻中海、万科以及华润三家房企，由于2020年的围标事件，被上海土拍拒收报名参拍资料。

多家房企的投拓人士向《国际金融报》记者确认了这一消息。某TOP 10房企人士表示，此前听到的消息确实如此，不知道后续是否会有变动。有规模房企投拓人士直言，“上述三家的情况在上海投拓圈已经不是秘密，基本上行业都知道了。”同策研究院研究总监肖云祥认为，如果情况属实，此举除了是对去年三家企业违规拍地的处罚外，更多在于对行业的警示作用。

围标事件发生在去年4月。彼时，坊间传闻的处罚结果是，三家公司保证金罚没，万科2年，华润、中海3年不能在上海拿地。

事实上，出事后，中海、华润、万科3家确实鲜少在上海公开市场露面。

去年4月后，华润置地在上海公开市场并无斩获。万科则捆绑中建，深度参与到宝山杨行的旧改中，1月竞拍后，4、5、9月万科联合体再以底价形式接连拿下杨行的城中村旧改项目。中海的补仓同样来自于旧改，7月底中海宣布对黄浦区建国东路67-71街坊历史风貌保护及城市更新项目五幅土地进行开发建设，预计总投入约590亿元，这也是其发展史上投资规模最大的项目。值得注意的是，旧改项目前期获取周期较长，因此上述项目虽于去年确定，但大概率早已提前孵化。

《国际金融报》记者了解到，围标事件后，上述房企曾与其他同行沟通过合作拿地的事宜，有TOP 10房企人员表示，“他们希望以我们的名义去拿地，双方此前接洽过，但最终没有谈妥。”也有规模房企投拓人士对这一合作较为谨慎，在其看来上海的项目不缺合作方，“拿地后股权合作，开发报建、申请预证、竣备交付等一系列环节对方参与其中还是会被发现，没必要冒此风险”。

作为上海市场的活跃客，过去一年中海、万科、华润在上海市场均有不错的表现。克而瑞数据显示，2020年华润置地分别为174.42亿元和78.63亿元的全口径销售额和权益销售额位列上海市场第10名和13名。相较华润置地，中海和万科在上海市场的优势更为显著。多年身居上海市场前三的万科2020年继续以355.47亿元全口径销售额问鼎榜单，权益金额中万科以200.64亿元的销售额位居第二，仅次于中海的227.6亿元。

这也是中海1992年进入上海市场以来的最好战绩，全年中海火力全开，相继推出中海臻如府、中海汇德里、中海九峯里璟苑等项目，最后一月中海建国里和长宁第两盘齐推，直接增加了103.32亿元权益销售额，临门一脚超过万科，登顶榜首。

如果未来一段时间无缘集中供地，上述三家的现有土储能否支撑其下一阶段的发展？

年报显示，2021年万科可供开发的项目包括徐汇万科中心、安亭新镇项目、天空之城、中兴路项目、上海天际、上海七宝商务区两幅地块、四季都会、青藤公园、上海晓风来、上海华漕项目等12个项目，2021年计划总竣工面积为115万平方米，结合单个项目权益计算，权益竣工面积为71.67万平方米。

中海则在去年初拿下了普陀红旗村的三幅地块，加上黄浦区的旧改项目，年报显示，其上海总土储为164万平方米。这一体量虽不至于让中海面临无米之炊的困境，但要延续2020年第一的荣光也并非易事。此前北京的集中供地中，报名了18幅地块的中海最终颗粒无收。京沪的困境，或让董事局主席颜建国“对一线及核心二线城市的重点加磅”策略将在上述两地面临落地挑战。

相较万科和中海，华润在上海市场的“余粮”显得更为捉襟见肘。根据年报，其主要物业中上海仅有静安府一个项目，项目尚未出售的可售面积为23.31万平方米，其中华润权益占比50%，权益可售面积不到12万平方米。

上海市场的土储承压，也让华润置地近期在其他市场疯狂补仓。据不完全统计，过去两个月里，华润置地先后在北京、广州、杭州、南京、西安、沈阳、长春、无锡、佛山等城市拿下10块土地，总地价高达411.21亿元。其中溢价率最高达226%，普遍溢价率超过20%。

411.21亿也让华润在中指院统计的首批集中供地数据中，购地金额仅次于融创，位居第二。

肖云祥坦言，如果三年内不能在上海拿地，那上述三家公司目前存量土储确实会比较紧张的，但其并非无计可施，三家企业仍可通过旧改、土地二级市场等渠道获取土储。

(责编：赵超、吕骞)