孙婉秋 吴典 时子钦

起底房企高管薪资，碧桂园恒大出手最“阔绰”

随着2020年年报披露季的结束，房企高管薪资再一次被推到聚光灯前。

《国际金融报》记者盘点梳理了50强上市房企的高管薪酬（为方便观看，每家选取薪酬榜前3名）。因房企高管薪酬多与绩效考核相挂钩，外界或也能从一片数字矩阵的增减中窥探出这家公司，乃至整个行业的走势与变化。

两人薪酬过亿

2020年，碧桂园和恒大分别实现销售额7888亿元、7035亿元，继续领跑上市房企，伴随着业绩的增长，碧桂园、恒大的高管薪酬也水涨船高。

碧桂园高管薪酬合计2.88亿元，其中总裁莫斌最高，其2020年的年薪1.33亿元，较2019年大幅增长93%，一人薪酬占据了碧桂园高管薪酬总额46%，近乎半壁江山。实控人杨国强侄子、执行董事杨志成2020年薪资为5788万元，仅次于莫斌。排名第三的执行董事宋军的年薪为2883万元，较去年减少224万元。

在上市房企中，恒大出手最为阔绰。年薪前三名高管的平均薪资最高，达到8158万元。其中最高的高管薪酬达到2.04亿元，包括1.65亿元薪金和3933万元的购股权计划。

执行董事史俊平和潘大荣分别以2029万元和1994万元位于2、3名，较2019年薪资涨幅分别约33%、20%。

和碧桂园、恒大一样，融创的高管薪酬总额也突破了2亿元，达到2.54亿元。其中执行董事商羽薪酬4421.7万元，位居第一，行政总裁汪孟德3951万元紧随其后。相较其他头部房企，融创的高管薪资似乎更为均衡。除了西南区总裁商羽外，北京区总裁荆宏、华北区总裁迟迅、上海区总裁田强、华南区总裁黄书平薪酬分别为3868万元、3763万元、3784.5万元，差异不大。

万科的高管薪酬构成包括固定薪酬、年度奖金和经济利润奖金三部分，其中经济利润奖金是大头，因此虽然董事会主席郁亮、总裁祝九胜、首席运营官王海武公布的薪酬分别为1247.3万元、1123.1万元和895.8万元，其中郁亮相较去年还减少4.4万，但加上经济利润奖金后，上述三人的薪酬达到了3465万元、2468万元和2411万元。

龙湖的高管薪资总计1.85亿元，仅次于碧桂园、恒大和融创。其中CEO邵明晓以8010万元薪酬位居第一，CFO赵轶和高级副总裁王光建分别以4297万元和3626万元排名2、3名，三名高管的平均薪酬达到5311万元。

有房企缩水严重

部分二、三梯队的房企虽然在业绩方面，与头部房企存在一定差距，但其在高管待遇上却并不比头部房企差。

以时代中国为例，2020年其6名高管薪酬总计6100.6万元，其中岑钊雄、关建辉、白锡洪分别为1607万元、1132万元和1275万元，高管平均薪酬超过千万，仅次于恒大、碧桂园、龙湖和融创。

2020年深陷债务违约和资金链断裂传闻中的华夏幸福全年高管薪酬9239.95万元，较去年的1.41亿元下滑近35%，但公司依然给予了平安系派驻的两大代表——联席董事长吴向东、CFO俞建高薪。其中吴向东薪酬2332万元、俞建薪酬1964万元位列华夏幸福高管前2名，二者合计4296万元，占比华夏幸福高管薪酬总额超46%。如除去吴向东和俞建，华夏幸福剩余的19名董监高平均薪酬为260万元左右。

除了华夏幸福外，华润、大悦城、融信等房企高管薪酬总额同比也出现较为显著的下调。

其中融信2020年高管薪酬总计1385万元，相较2019年的2714万元近乎腰斩，9名董事平均薪资约154万元，董事局主席欧宗洪、总裁余丽娟、高级副总裁曾飞燕分别以314万元、303万元和243万元位列前三。

第二梯队房企里面，金辉的前三名高管平均薪酬最低，为299万元，然而这一数字相较2019年前三名高管平均薪酬却增长了一倍多。其中，执行总裁林宇的薪资涨幅最大，由2019年的36万元大幅涨至2020年的256万元。

7家房企薪酬支出超百亿

2020年全国商品房销售额17.4万亿元，同比增长8.7%。其中，住宅销售额15.5万亿元，增长10.8%。

以万亿为计量单位的市场里，地产商们身价不断上涨，出现在各大富豪榜中。

高周转的行业里，投身其中的每一个地产人究竟回报如何？当土地红利和融资红利消退，行业进入管理红利时代，员工的薪酬支出又会呈现怎样的变化？

过去一年，随着房地产调控的逐步升级叠加疫情影响，地产人的日子并不好过。销售承压、融资收紧导致的现金流紧张，让裁员、降薪的消息频频传出。

本文选取TOP 50上市房企作为样本，以“本期员工工资福利总额=期末应付职工薪酬-期初应付职工薪酬+支付给职工以及为职工支付的现金”公式计算出总薪酬，以合并报表为统计口径，通过对2020年地产行业的人均薪酬进行梳理，从而反映出房企的多元面貌。

首开人均薪资超50万

根据TOP 50上市房企年报披露的员工总成本，《国际金融报》记者统计发现，共有7家房企员工总薪酬支出超过百亿元。

其中央企中国铁建凭借着庞大的人员数量以675.72亿元的员工总薪酬夺冠。年报显示，2020年中国铁建员工总数为286242人，人均薪酬23.61万元，在50家房企中排第15位。具体来看，中国铁建房地产开发有5301人，人员占比为1.85%，然而其地产业务的营收却达到4.5%。

去年人均薪资第一的阳光城，今年人均下滑至19.7万元，位列50强房企中第21位。

中国铁建之后，恒大的总薪酬支出也达到290.2亿元，位居第二位。万科以总员工薪酬支出165.16亿紧随恒大其后。碧桂园、融创、绿地和华润置地分别以156.97亿元、139.8亿元、137.97亿元、101.61亿元的薪酬排列第4、5、6、7名。

尽管恒大去年增收不增利，但其在员工薪酬方面却保持了一贯“大度”的风格。2020年恒大总薪酬支出290.2亿元，较2019年上涨了6.5%，以123276人计算，平均薪酬23.54万元，超过融创、华润置地和碧桂园。

值得注意的是，总薪酬过百亿的7家房企中，只有万科和碧桂园的薪酬支出较2019年出现了下降。

其中，碧桂园的薪酬支出降幅最大，由2019年的190.56亿元下滑至156.97亿元，降幅达到17.6%。总薪酬的下降来自于员工数减少和人均薪资降低两部分。截至2020年末，碧桂园员工人数为93899人，相较于上一年度的101784人减少将近8000人。此外，2020年人均薪酬为16.72万元，去年同期这一数据为18.72万元，下滑超过10.7%。

和碧桂园人员大幅减少不同，2020年世茂为满足多元化发展需要，人员扩编显著。年报披露，2020年世茂员工人数为24334人，同比2019年的20515人，增加了3819人。其中从事物业开发业务的有6343人，同比2019年从事物业开发的5636人，增长了12.5%。

万科2020年薪酬总额为165.16亿元，虽然相较去年同期的175亿元仅下滑5.6%，但其原本就不占优势的人均薪资再度降低11.72%至11.75万元，在50强房企中排名第42位。

富力上涨72.3%仍垫底

人均薪资方面，有40家房企的员工人均年薪超过12万元。

其中，5家房企员工人均年薪突破36万元。首开股份以50.47万元人均年薪位列榜首，绿城中国以48.15万元的人均年薪紧随其后，龙光集团员工人均年薪为48.05万元，排名第三。此前在高管薪资中排名并不占优势的融信集团以人均年薪43.03万元位居第四，刚刚过去的2020年融信9名高管薪酬总计1385万元，同比近乎腰斩，高管待遇的变动并没有影响融信的整体薪酬，“利润王”中国海外发展以38.15万元位列第5名。

年薪在24万元至36万元的房企有9家，分别为祥生、时代中国、华夏幸福、金科、新城、滨江、弘阳、华发、正荣。

其中华夏幸福2020年经历了主要财务指标全面下滑和债务危机后，职工整体薪酬也随之下降。2020年其人均年薪相较于2019年43.53万元，降幅达到35.7%。即便如此，依然以28.01万元的平均薪酬排名12位，领先不少房企。

与高薪酬的房企相反的是，富力地产和禹洲集团员工的人均年薪却不足10万元。

值得注意的是，虽然薪酬总额仅增长11.1%，但因为员工数量减少了近四成至38824人，一增一减间，富力得以实现2020年人均薪酬涨幅达72.3%。然而即便如此，其9.96万元人均年薪仍然难逃行业垫底。

人均薪酬比富力更低的只有禹洲集团了，2020年禹洲集团总薪酬为4.89亿元，仅高于3.77亿元的新力，以此计算，其7537名员工人均薪资6.49万元。禹洲的薪酬或离不开其业绩表现，2020年禹洲实现营收104亿元，同比下降55.2%；净利润更是降低97%仅剩1.17亿元。

(责编：赵超、吕骞)