原标题：专家：虚拟货币缺乏价值支撑 受流动性影响易暴涨暴跌

新华社纽约5月30日电（记者刘亚南）近期虚拟货币价格剧烈波动引发广泛关注。有市场分析人士认为，虚拟货币在流动性泛滥的市场环境下获得暴涨，但由于缺乏价值支撑，同时面临监管趋严和未来央行货币政策或转向等因素影响，暴涨暴跌行情或难避免。

市场服务机构“比特币柜台”公司网站数据显示，比特币价格自去年持续攀升，在一年时间里从不到1万美元到突破6.4万美元，经历多次大幅调整，目前维持在3.5万美元左右。

市场研究机构MRB合伙公司分析师圣地亚哥·埃斯皮诺萨日前表示，宽松货币环境一定程度上加剧了市场泡沫，而货币政策可能发生转变将带来利空影响。由于虚拟货币基础价值难以界定、“挖矿”造成巨大能源浪费以及政府监管不断收紧，很多市场参与者对其前景表示担忧。

埃斯皮诺萨说，鉴于虚拟货币的高投资风险，不建议买入。

纽约大学经济学家努里尔·鲁比尼表示，虚拟货币不满足货币的基本标准，不算新形式的货币。从理论上说，价格高于价值从而产生泡沫，而虚拟货币在价值无法确定的情况下，价格已经出现巨幅上涨，呈现的就是泡沫。

嘉盛集团全球研究主管马修·韦勒表示，在流动性泛滥的市场条件下，包括虚拟货币在内的很多资产都出现大涨，投机行为也更为频繁。具体到比特币，由于其价格已处于高位，普通投资者或投机者很难继续追涨，后市上涨空间有限。目前市场担心的是，高通胀数据下，美国或将调整货币政策，市场一旦面临流动性收紧，一度被流动性堆起来的“币圈”预计将会面临收缩。

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