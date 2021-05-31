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市场监管总局：磁性玩具有风险 儿童误吞可能导致肠阻塞或穿孔

2021年05月31日08:53 | 来源：人民网
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人民网北京5月31日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，日前，针对磁性玩具产品可能存在的质量安全风险，市场监管总局质量监督司组织开展了磁性玩具产品质量安全风险监测，监测结果显示多批次磁性玩具产品存在较大安全风险。

据了解，此次磁性玩具产品质量安全风险监测共从市场上采集样品110批次，按照相关标准要求，对可迁移硼元素、磁体和磁性部件、小零件、标识（年龄范围和玩具警告标识）4个项目进行了监测。

据介绍，监测结果显示，77批次产品的磁体和磁体部件存在被儿童误吞后磁部件相互吸引，可能会导致肠阻塞或穿孔风险；49批次产品含有小零件，存在儿童误吞窒息风险；26批次磁力泥产品有害可迁移硼元素含量较高，可能会导致人体食欲减退、消化不良乃至休克、昏迷等风险；49批次产品标识不准确，可能存在误导消费者错误购买或错误使用风险。结果表明，磁性玩具产品存在较大安全风险。

市场监管总局提示广大消费者，在选购和使用磁性玩具产品时，要注意以下几点：

一是不要给低龄儿童选购含有较强磁性小部件的玩具；

二是不要选购含有过小零件、可脱落部件、组装件的产品；

三是在监护儿童玩耍时，避免儿童用嘴接触玩具或揉眼睛，使用玩具后要清洗双手；

四是要仔细阅读产品标识信息，选购与儿童年龄适用的产品，不要选购无生产企业、执行标准等信息的产品。 

(责编：孙红丽、吕骞)

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