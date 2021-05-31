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卖1斤亏1元！苹果价格大跌滞销！遭历史最严重行情？

2021年05月31日08:57 | 来源：央视网
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原标题：卖1斤亏1元！苹果价格大跌滞销！遭历史最严重行情？

　　卖1斤亏1元！苹果价格大跌滞销！遭历史最严重行情？！发生了什么？

　　从今年4月份以来，苹果价格就一路下跌，有的批发商价格甚至已经降到了每斤不到一块钱，无论是果农还是果商，目前都面临着赔钱赚吆喝的困境。

　　卖一斤亏一元 苹果价格“跌跌不休”

　　在烟台苹果主产区栖霞市桃村镇的一家冷风库内，果农邵静正在包装苹果。偌大的车间内，包装工人却没有几个，冷清成为邵静对于当下苹果行情最直接的感受。

　　邵静家里也有苹果园，前期价格好的时候，卖掉了三分之一，目前还有一万多斤存在冷库里，看当下的走货趋势和价格行情，只能是干着急。

　　然而对于客商来讲，日子同样不好过，今年苹果不仅面临滞销，价格还遭遇了断崖式的下滑。

　　客商给记者算了一笔账，去年苹果的收购价在3.2元到3.5元之间，现在出库价在2.5元到2.8元之间，加上各种费用等，每斤亏损1.2到1.3元之间。相比来说，苹果商收储的苹果等级高，市场占有率更大，价格也相对较高，而果农储存的苹果出库价格更低，走货更慢，今年苹果的销售可以说是遭遇了历史上最严重的行情。

　　出口受阻 库存高企 苹果滞销价格下跌

　　那么究竟是什么原因导致苹果的滞销和价格持续下滑呢，未来苹果价格会呈现怎样的走势呢？

　　按照果商们的估计，目前栖霞市仍有一半以上的库存，价格低、出库慢，正在煎熬着果商和果农。究其原因，首先是国际市场的严重遇冷。中国苹果出口的国家，主要集中在东南亚各国，占到了苹果出口量的90%以上。春节以来，东南亚疫情严重，苹果销售遇阻。

　　出口受阻，库存压力增大，春节过后，苹果销售就开始出现了行情波动。而由于去年的收储量大、收购价高，苹果的销售面临巨大压力。客商告诉记者，在去年苹果刚下树的时候，一些减产、质量不好的传言直接影响了苹果的收储。

　　苹果商抢着收购苹果，价格抬高，果农就出现了惜售的现象，自己入库。这种抢储、惜售的情绪蔓延到了全国各个苹果主产区。

　　国际和国内的双重因素造成了苹果滞销和价格下跌的现状。而接下来，随着南方水果的大量上市和北方应季水果的逐步上市，苹果销售的前景更不乐观。

(责编：王震、吕骞)

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