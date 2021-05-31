◎ 记者 李曦子

美联储的报告表示，年初股市的风险偏好整体向激进转移，包括散户抱团股股票的高成交量与价格波动，这背后的推动力是社交媒体的疯狂炒作，一旦此类情绪降温，可能将重挫美股市场。

从5月开始，除了加密货币市场火热，美散户抱团股股价也有抬头之势。

在年初散户逼空华尔街大战中，两只最受欢迎的股票AMC娱乐和游戏驿站（GME）上周再次飙涨。

5月27日，AMC娱乐大涨35.6%，周累计涨幅近120%，游戏驿站周涨幅超过30%。

对加密货币失去信心

据CNBC援引策略师的分析，最近的暴涨是由于这些投机性资产和其他资产超卖所致。

此前，全球监管趋严让加密货币集体大跌，比特币一度跌下30000美元。5月21日，中国国务院金融稳定发展委员会召开第五十一次会议，再次点名比特币。会议要求坚决防控金融风险，“打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递”。受监管层政策影响，国内最大的货币交易所与挖矿机运营商之一的火币宣布，“矿机商城决定暂停为中国大陆境内的用户提供相关服务”。此外，该平台针对部分国家和地区新用户暂时不开通合约、杠杆等服务。

据彭博社报道，近日，追踪散户交易的研究公司Vanda Research的统计数据显示，在加密货币大跌的那一周，比特币和以太币期货的杠杆头寸急剧下降，而散户投资者押注最多的是道富银行（State Street）的SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）和景顺（Invesco）的QQQ Trust Series 1（QQQ），金额分别为4.34亿美元和2.35亿美元。

“加密货币泡沫已经开始破裂，来自不同交易所的数据表明，散户投资者正在撤离。大量资金流入ETF，通常表明散户投资者对特定主题和利基市场缺乏信心。”Vanda研究人员表示。

根据Coinbase的数据，其超过5600万用户的第一季度交易量达到3350亿美元。其中，散户交易额1200亿美元，机构交易额2150亿美元。而去年同期的交易总额为300亿美元，其中，散户交易额为120亿美元。

随着散户投资者大量涌入加密货币，过去一年，比特币飙升了约345%，以太币大涨了1200%，狗狗币激增了15000%。

有末日博士之称的纽约大学经济学教授Nouriel Roubini近期重申对加密货币泡沫化的看法。他表示，比特币既不是货币，也不是资产，与其他加密货币一样，无法代替其他工具对抗通胀风险。

摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）5月27日表示，他个人对加密货币心存担忧，但是不会因此阻止摩根大通为客户提供和加密货币相关的金融服务。

散户抱团活跃

根据Astec Analytics的数据，当地时间5月25日，游戏驿站交易量超过1400万股，创下4月中旬以来新高。

有分析指出，近期乐观情绪又推升股市临近纪录新高，这可能引发另一波狂热浪潮，并使一些投资者重返市场中风险最大的板块。

WallStreetBets论坛上的散户和一些推特用户，已经开始猜测游戏驿站和AMC近来的走势可能再度引发逼空行情。

据媒体报道，游戏驿站近日推出了基于以太坊的NFT（非同质化代币）平台，网站页面非常复古，以“改变游戏规则”（CHANGE THE GAME）作为大标题，下方紧随三句口号：“权力属于玩家，权力属于创作者，权力属于收藏家。”网页最下方还包括一则招聘启事，希望更多工程师、设计师、游戏玩家、行销人员和社群负责人加入。

NFT英文全称为“Non-Fungible Token”，中文为“非同质化代币”，由于其具有不可分割、不可替代、独一无二等特点，使其可以和现实生活中的一些商品绑定。简单说，就是发行在区块链上的数字资产，这个资产可以是游戏道具、数字艺术品、门票等，并且具有唯一性和不可复制性。

金融博客ZeroHedge认为，游戏驿站此时选择建立NFT项目，正好赶上当前的NFT热潮变成加密货币泡沫。目前，随着数字艺术品NFT的价格飙到数百万美元，这当中已经有过热的苗头显露出来。

此外，美联储近期发布2021年上半年《金融稳定报告》对今年出现的散户抱团热捧小盘股现象发出警示称，一些指标显示，年初股市的风险偏好整体向激进转移，包括散户抱团股股票的高成交量与价格波动，这背后的推动力是社交媒体的疯狂炒作，一旦此类情绪降温，可能将重挫美股市场。

(责编：王震、吕骞)