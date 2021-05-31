◎ 记者 曹韵仪

对于净利润大幅下降，温州银行解释称，主要原因为计提减值损失的增加。数据显示，2020年温州银行信用减值损失为24.09亿元，2019年为15.74亿元。

针对近日网传“被接管”以及高层大换血的消息，温州银行有了官方回应。

5月27日，温州银行官方微信公众号发布公告称，为了改善股权结构，优化公司治理，近期引进了战略投资者入股。同时，该行表示其领导班子三年任期已届满，已于5月23日顺利进行了人事调整。

有分析称，这是为了满足银监部门资本充足率的要求而作出的股东和人事调整。数据显示，该行2020年净利润同比下降近八成。与此同时，其资本充足率逐年下滑。

人事调整完成

5月25日，有消息显示，温州市委组织部在温州银行召开人事大会，大会通过由浙江省农村信用社联合社五位高层入驻温州银行，温州银行党委书记、董事长叶建清被免去所有职务，任命陈宏强为温州银行党委书记兼拟任董事长，拟任邢岛为行长，拟任吴剑红为监事长，拟任谢作雷、柴雷鹰为副行长。

5月26日，#温州银行#因被浙江省联社接管和高层集体大换血冲上微博热搜。

针对上述消息，5月27日，温州银行官方微信公众号发布公告称，为了改善股权结构，优化公司治理，近期引进了战略投资者入股。同时，该行表示其领导班子三年任期已届满，已于5月23日顺利进行了人事调整。

有业内人士澄清，温州银行的情况不算“被接管”。据商业银行法第六十五条规定，接管由国务院银行业监督管理机构决定，并组织实施，所以此次温州银行的情况不能称之为“接管”。

《国际金融报》记者也就相关问题向温州银行发送了采访邮件，但截至发稿并未收到回复。

记者查询发现，拟任温州银行董事长的陈宏强是浙江省农村信用社联合社理事，也是曾经的浙江鹿城农商行董事长。

温州银行此前的董事长为叶建清，曾担任浙商银行副行长、党委委员。加入浙商银行之前，叶建清历任浙江银行学校(现浙江金融职业学院)财务科副科长，浙江银行学校实验城市信用社主任，中信实业银行杭州分行计划信贷部副经理、行长助理等职务。

2018年3月，温州银行原董事长邢增福改任公司监事长，董事长由叶建清担任；行长吴华继续受聘温州银行行长。当月，温州银行再度开启市场化选聘，温州银行原来3名副行长分别为李伟明、张劲松和蔡胜春。经过此次选聘后，由金建康、张汝龙、葛立新担任副行长。

不过，2019年8月22日晚间，温州市纪委、市监察委公告，温州银行党委委员、副董事长、行长吴华涉严重违法违纪问题，接受纪律审查和监察调查。

2020年8月18日，温州市人民检察院官方微信公众号“温州检察”发布消息，温州银行原党委委员、副董事长、行长吴华（正处级）涉嫌受贿罪、挪用公款罪、违法发放贷款罪、违规出具金融票证罪一案，由温州市人民检察院向温州市中级人民法院提起公诉。

温州银行官网上的信息显示，吴华落马之后，一年半的时间里行长职位都处于空缺状态。直至5月27日，温州银行表示已顺利进行人事调整。

资本补充压力较大

温州银行近期风波不断，该行于不久前披露了2020年年报，其中净利润大幅下降，同比跌落超70%，引发市场关注。

年报显示，截至2020年末，温州银行的资产总额为2871.83亿元。2020年，温州银行的营业收入为42.34亿元，同比微涨0.07%；净利润为1.59亿元，同比下降77.06%。

对于净利润大幅下降，温州银行解释称，主要原因为计提减值损失的增加。数据显示，2020年温州银行信用减值损失为24.09亿元，2019年为15.74亿元。

而这也不是温州银行净利润出现下滑的第一年。自2017年开始，温州银行净利润就连续出现负增长，2017年该行实现净利润9.02亿元，同比减少12.34%；2018年净利润为5.1亿元，同比减少43.46%。到了2019年情况有所好转，净利润正增长，但好景不长，2020年该行净利润出现断崖式下跌。

值得注意的是，温州银行资本充足率也逐年下滑。截至2020年末，温州银行的资本充足率为10.75%，一级资本充足率为9.27%，核心一级资本充足率为9.27%。而监管对商业银行各级资本充足率最低要求为：资本充足率不得低于10.5%，一级资本充足率不得低于8.5%，核心一级资本充足率不得低于7.5%。由此看，温州银行的资本充足率逼近红线，且低于同期商业银行资本充足率14.7%的行业平均水平。

此次公告中，温州银行称引入战投。而实际上，自去年开始，温州银行已尝试增资配股。2020年9月，温州银行宣布实施增资扩股方案，拟发行不超过23.73亿股。其中，在认购方式方面，除了老股东按比例配股外，老股东未足额认购的部分，将通过地方专项债券资金筹集，由温州市人民政府指定特定主体认购。

此次增资扩股是温州银行史上规模最大的一次，募集资金数额为不超过70亿元。与此同时，本次增资也是浙江省对专项债注资中小行的一次“试水”。

2020年12月18日，浙江省财政厅公布，浙江省支持中小银行发展的50亿元专项债于12月25日发行，用于温州银行补充资本金，且通过温州市国有金融资本管理有限公司间接入股温州银行。

此次增资完成后，截至去年末，温州银行的第一大股东为温州市国有金融资本管理有限公司，持股31.77%；温州市名城建设投资集团及其关联方持股为第二大股东，持股15.09%。

此外，温州银行很早就有上市计划。浙江证监局今年4月披露的中金公司关于温州银行第九期辅导工作进展报告提到：“中金公司按照辅导计划按步骤、有针对性地实施了各项辅导工作，较好地完成了本辅导期内的各项工作任务，温州银行的公司治理、规范运作方面进一步完善，取得了预期效果。”

(责编：王震、吕骞)