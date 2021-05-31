◎ 记者 夏悦超

近期医药板块持续反弹，取得明显超额收益。医药基金业绩随之好转，曾被医药主题基金套牢的基民实现扭亏为盈。

A股“吃药”行情还在持续。

老牌药企云南白药被知名私募人士林园以及融通基金蒋秀蕾、国泰基金邓时锋、长盛基金赵楠等众多机构人士调研之后，股价在第二天出现大涨。实际上，整个医药板块近段时间都是机构关注的重点。根据5月份的机构调研统计，当月被公募基金调研频次最高的两家机构均属生物医药行业。

医药板块的反弹势头同样较猛，截至5月27日收盘，申万医药生物指数上涨年内9.6%，跑赢沪深300指数逾6个百分点，取得明显超额收益。在经历了春节后的短暂至暗时刻之后，医药基金也再次经历了业绩反转。曾被医药主题基金套牢的基民们，也开始在社交平台高呼已经扭亏为盈，他们再次打出基金经理xx“yyds”（永远的神）的称号。

公私募大佬密切关注

二级市场的大佬们正在密切关注医药板块。

5月25日，云南白药接受了来自公募、私募、券商等30家机构人士的调研，在这些机构人士中不乏一些业界知名大佬，比如私募大佬、林园投资董事长林园，广发证券医药行业首席分析师罗佳荣、国泰基金经理邓时锋、融通医疗保健基金经理蒋秀蕾、长盛基金经理赵楠等人。众多机构人士围绕这家传统老字号药企，了解了公司经营情况、未来战略规划等相关问题。

作为国内为数不多的传统中药背景上市公司，云南白药在被众多机构调研之后，迅速获得资金的关注。截至5月26日收盘，云南白药放量大涨，股价上涨7.53%。

实际上，随着医药生物行业各家公司去年年报和今年一季报的披露完毕，行业基本面整体良好的表现已经引起业内人士的关注。5月以来，机构对医药板块的关注度不减。东方财富Choice数据显示，截至5月27日，本月以来获得公募基金调研频次最多的两家公司分别是长春高新和安科生物，均属于生物医药行业。调研内容均与“生长激素”有关，但最近这两只生长激素概念股的表现并不太好，股价连续数日出现阴跌。

此外，被公募基金调研次数较多的还有上海医药、正海生物、舒泰神等医药股。

医药基金集体大涨

医药板块近期整体反弹势头不减。截至5月27日收盘，近一个月来，医药生物行业指数上涨7.88%，排在28个申万一级行业第三，目前年内上涨9.6%。近期医药基金凭借出色的业绩表现，终于一改春节后净值亏损的不利局面。

数据显示，截至5月26日，近一个月来，中信建投医改以15.96%收益领跑全行业，业绩排名后几位的基金中也有多只医药主题基金。按照东方财富Choice数据分类，可统计的145只医药行业主题基金近一个月平均净值涨幅超过7%。

有关医药、白酒、消费行业主题基金的投资，一直占据着基金讨论区的热点话题。

前期受到众多投资者追捧买入的“网红”医药基金，近期业绩表现不俗，有些持有人晒出收益扭亏为盈的照片，有些人则感叹艰苦持有3个月终于翻身。沉寂已久的基金话题又开始占据微博热搜，热搜内容显示，不少投资者再次高呼基金经理xx“yyds”（网络用语：永远的神）。

两条投资主线

为什么资金会倾向流入医药板块？

实际上，不光是境内有资金在流入医药板块，近期狂买A股的北上资金也对医药龙头股青睐有加。从5月27日北上资金沪股通和深股通的前十大成交活跃股来看，除了白酒、银行、证券以及部分制造业外，医药龙头股各有两只上榜，分别是恒瑞医药和迈瑞医疗。

从今年一季度的统计看，公募基金对医药（扣除指数和医药基金）配置比例为10.42%，与去年年底相近。从基本面看，今年一季度，国内医药制造业营业收入和利润总额累计同比增长33.5%和88.7%，相比2019年同期的年平均复合增长率分别为4.69%和23.45%。

关于今年下半年医药的投资思路，东吴证券认为，根据第七次人口普查数据，数据显示老龄化持续加深与新出生人口下降。人口数量和结构是长变量，其演变铸造医药长期牛市，在老龄化与放开生育政策预期下，医药行业长期逻辑明确；另外，全球疫苗形势复杂，疫苗产业链持续放量，将会促使医药板块活跃。

前海开源基金经理范洁认为，医药行业主要围绕两条主线：“第一，创新驱动的产业升级。它包含的主题会比较宽泛，包括药品、器械相关的服务提供商等。这条主线是医药行业比较长期的主题，因为医药行业面临产业结构升级的问题，在政策顶层的推动下，创新会驱动整个行业结构向更好的方向发展。”

第二，消费属性的细分行业。现在我们的人均GDP已经超过1万美元，根据其他国家的经验，人均GDP超过了1万美元之后，用于追求美好生活的支出会增加。

具体到标的上，兴业证券认为，今年以来，成长和价值类股票均有所表现，但今年本质是要寻找高增速公司，医药板块兼具科技加消费属性，高成长是最好的消化估值的方式之一。下半年，医保政策影响的预期也会增加，预计医药板块的分化将继续加大。

(责编：王震、吕骞)