◎ 记者 王敏杰

老牌零售企业人人乐终于要“摘帽”了。

5月24日晚间，这家上市零售企业发布了关于公司股票撤销其他风险警示的公告，指出公司股票于5月25日开市起停牌一天，并于5月26日开市起复牌，自开市当天起撤销其他风险警示。

由于公司主营业务盈利能力较弱，去年6月18日，人人乐被深交所根据相关规定实行“其他风险警示”特别处理，此后股票简称由“*ST人乐”变更为“ST人乐”。

《国际金融报》记者注意到，目前来看，人人乐的主营业务仍算不上恢复靓丽。2020年，公司实现营收59.81亿元，同比下降21.31%；实现归母净利润3538.28万元，同比下降7%。今年一季度，其营收同比下滑7.67%，归母净利则亏损8680.16万元，同比下滑486.06%。

2008年，人人乐凭借超百亿元的销售规模挤进了中国连锁百强第31位。但如今，十余年过去，这家曾经的零售巨头营业规模不增反降。翻看过往披露的报告，该公司已经连续七年扣除非经常性损益的净利润为负。为此，在2020年年报披露后，其即收到了深交所的问询函。

从巅峰到谷底，人人乐究竟怎么了？5月25日，证券部工作人员在回应记者采访时表示，市场考量企业的经营业绩，公司对此表示认可，公司会坚持调整升级，力求稳定发展，在零售行业坚守下去。其还称，2021年，人人乐会全力推进相应改革措施。

扣非净利润连续为负

人人乐最近一次“披星戴帽”是在2019年。彼时，因为2017年、2018年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据相关规定，人人乐股票自2019年4月17日开始再度被实行退市风险警示处理。

不过，在2019年，人人乐很快扭亏为盈，对此，其称主要原因是为盘活资产，提高资产运营效益，公司的子公司深圳市人人乐商业有限公司转让其子公司广州市人人乐商品配销有限公司100%股权，带来了投资收益1.92亿元。

2020年6月11日，人人乐发布了关于申请公司股票交易撤销退市风险警示及可能被实行其他风险警示的公告，当时其还指出，经审计，2019年度公司归属于上市公司股东的净利润为3804.48万元，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2亿元。鉴于公司主营业务能力较弱，公司股票交易可能被深圳证券交易所实行其他风险警示。6日过后，其就发布了关于公司股票交易撤销退市风险警示并被实行其他风险警示的公告。

人人乐在5月11日发布公告指出，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告。另根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）的相关规定，公司已不存在第13.3条规定的被实施其他风险警示的情形，亦不存在第十四章规定的被实施退市风险警示的情形。鉴于此，其向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易“其他风险警示”特别处理。

随着5月24日晚间这则最新公告的发布，在戴着“ST”这顶帽子近11个月后，人人乐终于“回归”。

值得注意的是，在此前人人乐披露2020年年报后，5月14日，人人乐收到了深交所的一份问询函，被要求就多项问题进行补充回复。在这份问询函中，深交所直指人人乐已经连续七年扣除非经常性损益的净利润为负，具体到2020年来看，人人乐通过处置子公司西安人人乐实业有限公司股权实现投资收益3.69亿元，通过转让全资子公司西安市人人乐超市有限公司永和坊项目资产实现资产处置收益8069.33万元。

在具体问题中，深交所要求人人乐结合公司近三年可比盈利情况、行业竞争情况以及在行业中的竞争力，分析说明企业未来持续经营能力是否存在不确定性，是否对非经常性损益存在重大依赖。

5月24日晚间，人人乐披露了回复公告，指出虽然近年来公司与零售同行业一样，面临外部宏观不利因素与2020年疫情系统性影响、线上销售平台与社区购等“互联网+”模式冲击、企业内部经营成本费用居高不下等前所未有的挑战与压力，但不对公司未来持续经营造成不确定性的影响。

老牌零售商低谷求变

人人乐成立于1996年，作为最早的一批中国本土零售企业之一，在2004年的中国连锁百强名单上，人人乐已经位列第25位，紧随麦德龙之后。2010年1月，人人乐正式登陆A股，同年收入就已经突破百亿元，净利润高达2.37亿元。

不过，《国际金融报》记者在翻阅人人乐过往数年的财报后注意到，上市11年来，其业绩有多年出现亏损。

2012年，人人乐首次出现亏损，亏损额为8961万元。此后的2014年和2015年，人人了连续两年出现巨亏，分别亏损4.61亿和4.75亿元，并进入ST状态。2016年，人人乐通过出售物业实现扭亏，但2017年，其净利再度亏损5.38亿元。2018年，人人乐归属于上市公司股东的净利润为-3.55亿元。

人人乐可以说是最早跨区域发展的民营零售企业，一度被认为是最有望成为全国性“超市大佬”的企业。但就在其经营状况徘徊于低谷时，曾经落后于它的永辉超市的年收入早已超过500亿元，全国业务拓展风生水起。

曾有观点指出，人人乐上市前的优异表现在很大程度上得益于公司管理团队的协作，但在刚上市的前几年里，其股权激励计划迟迟没有摆上日程。此后核心高管纷纷离职，进而影响了公司业务的发展。

不过，人人乐方面有其说法。其前述证券事务部工作人员指出，在2010年左右，人人乐采取的是大卖场模式，门店基本是超级卖场，规模基本都是1万-2万平米。巨大的体量势必在成本方面承担较大的压力。从2010年开始，零售市场和消费市场出现了几个趋势：一方面社区超市、便利店等流行；另一方面电商快速崛起；消费者的消费习惯和模式都在悄悄发生变化。在这一背景下，人人乐大卖场的“转头”是较为困难的，后期在公告中也有体现，批量取消了一些签约项目，关闭了一些无法改造的门店，同时，要对大卖场进行诸多升级改造和调整，这些都给公司的经营带来了阶段性影响。

记者注意到，适应市场的需求，2015年以来，人人乐相继推出了定位高端超市业态的“Le super”、定位社区生活超市的“Le life”以及社区生鲜超市的“Le fresh”。

人人乐前述工作人员表示，公司在卖场的经营业态上进行了诸多方面的尝试和调整改造，同时，在营销方式上也紧随时代步伐，引进网红商品、拓展直播渠道、积极发展线上等。

2019年、2020年在经过资产处理后实现盈利的人人乐对于后续业务经营有何规划？事实上，这也是监管层关心的问题。

2020年，人人乐14家主要控股参股公司中有11家公司实现净利润为负，其中有10家公司已连续两年亏损。在此次针对人人乐2020年年报下发的问询函中，深交所就要求人人乐说明公司拟采取或已采取的提高子公司盈利能力的具体措施。对此，人人乐在回复中提及了多方面应对举措，包括扩大供应链前移与建立自主供应链；不断深化生鲜品类经营；持续优化商品结构，加快商品周转以及全面拓展团购业务等。其还指出，要实施闭店策略，降低亏损门店结构占比，进而实现减亏止滑，改善业绩。

人人证券事务部工作人员还向记者坦言，现阶段，人人乐在门店拓展方面较为审慎，暂时不涉足新的区域，要将现有布局的市场做好做强。

(责编：王震、吕骞)