◎ 记者 吴鸣洲

收购巴莫科技失败后，如今华友钴业卷土重来。

近日，华友钴业发布公告称，公司拟向杭州鸿源股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“杭州鸿源”）购买其持有的天津巴莫科技有限责任公司（下称“巴莫科技”）38.62%的股权，标的资产交易价格为13.51亿元。

此外，华友控股拟将持有的巴莫科技26.4%的股权对应的表决权等权利委托给华友钴业行使，华友钴业合计控制巴莫科技65.02%的表决权，可以实现对巴莫科技的控制。

收购关联客户

据悉，巴莫科技主要从事锂离子电池正极材料的研发、生产及销售，主要产品为钴酸锂和三元材料（含高镍）。巴莫科技也是上市公司的重要客户。

本次交易中，交易对方杭州鸿源是华友钴业控股股东之一华友控股的联营企业，华友钴业实际控制人陈雪华的配偶邱锦华为杭州鸿源投资决策委员会成员；同时，本次交易中的表决权委托方为华友控股。

综上，本次交易构成关联交易。

经评估，截至2020年12月31日，巴莫科技净资产账面价值为18.72亿元，评估值为34.98亿元，评估增值16.26亿元，增值率86.86%。参考上述评估值，巴莫科技38.62%股权的交易价格确定为13.51亿元。

财务数据显示，2019年-2020年，巴莫科技实现的营业收入分别为30.43亿元、41.52亿元，净利润分别为9980.83万元、18932.62万元，扣非后净利润分别为8301.81万元、16947.9万元，2020年实现的净利润同比翻倍。

需要指出的是，公司采取收益法评估巴莫科技，其预计巴莫科技在2021年-2025年的净利润分别为23901.11万元、31823.35万元、36204.34万元、36582.29万元、37068.67万元。

可以看出，公司预期巴莫科技在2021年-2022年的净利润增幅要达到26%、33%，巴莫科技能否实现公司的预期？

业绩承诺未实现

对于本次交易，华友钴业表示，标的公司与上市公司现有的新能源材料业务属于上下游关系，本次收购将产生较大的协同效应，有利于进一步加强公司在锂电池正极材料领域的布局，提升公司的综合竞争实力。

实际上，早在2019年，华友钴业就曾试图收购巴莫科技。

2019年4月，华友钴业发布并购预案，拟以32亿元收购巴莫科技100%股权，以及8.6亿元收购华友衢州15%的股权。交易完成后，华友钴业将持有这两家公司100%股权。

彼时的预案显示，2017年-2018年，巴莫科技实现的营业收入分别为37.77亿元、33.44亿元，净利润分别为13137.14万元、8609.03万元。

此外，本次收购还签订了业绩对赌。巴莫科技的控股股东杭州鸿源承诺，2019年-2021年，巴莫科技的扣非后归母净利润分别不低于2.15亿元、2.8亿元、3.63亿元。

然而到了同年9月，公司调整了并购方案，取消收购巴莫科技100%股权，仅收购华友衢州15%的股权。

《国际金融报》记者对比两次收购方案发现，2017年-2019年，巴莫科技的收入和净利润整体处于下滑状态，直到2020年才改变颓势出现增长，但却仍然未能实现当时作出的业绩承诺。同时，巴莫科技的估值也有所增长，增长幅度为9.31%。

那么，巴莫科技的业绩稳定性是否存疑？未来能否保持增长？

另一方面，作为上市公司的重要客户，公司对巴莫科技的依赖程度也越来越大。

2014年-2018年，华友钴业对巴莫科技的销售额占公司当期营业收入的比例分别为4.04%、2.56%、11.73%、21.9%、36.36%，占比逐年增长。

资本动作频频

再来看看本次收购主体——华友钴业。

据悉，华友钴业成立于2002年5月，并在2015年1月实现上市。该公司主要从事新能源锂电材料的制造，钴新材料产品的深加工及钴、铜有色金属采、选、冶的业务。

上市6年，华友钴业的业绩波动十分明显。2016年-2020年，华友钴业实现的营业收入分别为48.89亿元、96.53亿元、144.51亿元、188.53亿元、211.87亿元，净利润分别为0.58亿元、18.86亿元、15.25亿元、1.08亿元、11.26亿元。

可以看出，公司收入持续上升，但是净利润波动巨大，这主要是因为受钴价变动影响。

公开数据显示，2017年，电解钴价格从不到30万元/吨一路涨到70万元/吨附近。但进入2018年下半年，钴价进入持续下跌通道，从70万元/吨高位一路跌至20万元/吨左右，下跌趋势持续时间长达1年半，直到2019年下半年才开始出现反弹。

或因价格波动影响，公司来自钴产品的收入以及收入占比也持续下滑，2018年-2020年的收入占比分别为67.24%、30.77%、24.92%。反之，公司来自贸易及其他收入的占比逐年走高，2020年达到45.53%。

据悉，公司的贸易及其他业务主要包括公司从事的有色金属贸易业务和部分非主业产品的销售，其中贸易业务主要通过子公司华友新加坡开展，涉及产品为铜、镍等有色金属商品。公司2018年增加贸易板块。

具体来看，2018年，公司收购了上海飞成贸易公司和成立华友新加坡公司，从而进军贸易行业。

除了并购重组，华友钴业近年来的资本动作也十分频繁。

2021年2月，华友钴业向亿纬锂能及其控股股东亿纬控股等多个发行对象进行定向增发，本次发行价格84元/股，募集资金总额60.18亿元；本次募集资金将计划投资于年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目，以及年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料等项目。

(责编：王震、吕骞)