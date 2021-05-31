◎ 陈朝思

在海南种植香蕉的王大哥最近很苦恼，此前为解决流动资金问题，他申请了一笔贷款，并通过投保个人借款保证保险增信。近日，王大哥流动资金紧张还款有压力，他在上网时看到代理“全额退保”、“全额返息”的广告，想到可以减免一些费用，王大哥有些动心。保险起见，王大哥先去咨询当地媒体，得知自己差一点就陷入“代理退保退息”的黑产圈套。

近年来，“代理退保”、“代理投诉”的情况屡见不鲜，为保护消费者的合法权益，2020年4月，银保监会发布《关于防范“代理退保”有关风险的提示》，提示广大消费者根据自身需求谨慎办理退保，依法理性维护自身合法权益不受侵害。各地监管部门先后发布超过50次风险提示，2020年10月，中国银保监会海南监管局办公室、海口市金融工作办公室等部门联合发布关于打击金融领域恶意投诉代理行为的通告，严打“代理退保退息”。

“代理退保退息”的套路主要有两种：一是通过出售“投诉技巧教程”收取手续费、咨询费等费用；二是诱导受害人签订所谓的“代理维权协议”，并要求受害人提供保单、身份证号、银行卡、联系方式等涉及个人隐私的敏感信息，预先收取费用或者承诺成功逃费、逃债后收取提成。

一般来说，“代理退保退息”主要存在三大风险：一是失去正常的保险保障。河北省保险行业协会提示广大保险消费者在购买个人贷款保证保险时的注意事项，也提醒大家警惕“代理退保”风险。借款人在购买保证保险后，若在未还清贷款前提前退保，将导致借款机构的信贷损失风险上升。借款机构可能要求提前还款，影响借款人对该笔借贷资金使用的稳定性。若借款人发生债务违约，其信贷违约记录将被上传至中国人民银行征信系统，对个人未来的贷款、就业、出行、任职等方面产生较大限制性影响。

二是存在资金受损或遭受诈骗的风险，某些“代理退保”行为并非真正为了保护消费者合法权益，而是以牟利为目的。退保前要求消费者支付高额手续费或缴纳定金，退保后诱导消费者“退旧投新”，购买所谓“高收益”理财产品或其他公司保险产品以赚取佣金。

三是造成个人信息泄露。银保监会消保局指出，一些从事“代理退保”的个人或团体打着“维权”幌子获取消费者信任，并与消费者签订所谓的“代理维权服务协议”，要求消费者提供身份证、保单、银行卡、联系方式等涉及消费者隐私的敏感信息。除“代理退保”外，有的组织还从事信用卡套现、小额贷款业务，消费者个人信息资料存在较高的被泄露或被不法分子恶意使用的风险。

对此，银保监会消费者权益保护局对金融消费提出四点建议：

一是消费者要选择正规持牌机构，注意查验相关机构是否具备经营资质，防范非法金融活动侵害。

二是选择正规销售渠道，消费者要在正规营业场所接受金融服务，通过金融机构官方线上线下渠道购买产品，该录音录像的要录音录像。

三是选择正规从业人员，金融消费者应注意查验提供销售服务人员的金融从业资质，防范诈骗风险。对不明的电话、链接、邮件推销行为保持警惕。不随意提供个人信息、金融账户信息，不轻易点击不明链接，不向不明第三方转账汇款。

四是通过正规投诉渠道反映问题，消费者发现自身权益受到侵害后，可以通过金融机构或监管部门投诉渠道反映问题，依法合理维护自身权益。注意防范“代理投诉”“代理退保”行为造成的二次侵权。

（作者系财经专栏作家）

(责编：王震、吕骞)