人民网无锡5月31日电 （记者夏晓伦）5月28日上午，高通-全讯射频二期项目在无锡市高新区（新吴区）开工。

高通-全讯射频二期项目开工培土奠基仪式。

无锡高新区党工委副书记、管委会主任、新吴区委副书记、区长崔荣国表示：“我代表无锡市高新区和新吴区对高通-全讯射频二期项目开工表示祝贺。昨天，高通中国与无锡高新区管委会签署了战略合作备忘录，双方就高通公司在无锡高新区进一步投资等事宜规划了方向。今天，高通-全讯射频二期项目又正式启动开工建设。这一系列的活动，标志着美国高通公司与无锡高新区的合作又上了一个新的台阶，开启了美国高通公司在无锡投资发展的新征程。无锡高新区将举全区之力为高通公司在锡发展予以支持，推动二期项目早日投产。”

无锡高新区党工委副书记、管委会主任、新吴区委副书记、区长崔荣国致辞。

高通公司中国区董事长孟樸表示：“高通公司非常看好无锡在5G相关领域的发展前景，愿在5G、车联网、智慧医疗等领域持续加强与无锡各级政府及产业伙伴的合作。射频业务是高通公司5G发展战略的重要组成部分，对于助力中国合作伙伴抓住全球5G市场机遇至关重要。此次高通-全讯射频二期项目开工，彰显了高通公司不断扩大在华生产布局、植根中国发展、更好地服务客户并推动5G产业发展的决心。高通将持续赋能中国产业生态在5G时代的创新发展，为助力中国厂商实现国际国内双循环互相促进的新发展格局，做出我们的贡献。”

高通公司中国区董事长孟樸致辞。

无锡星洲工业园是无锡高新区（新吴区）的重要组成部分。无锡星洲工业园区开发股份有限公司董事长杨二观表示：“全讯与无锡星洲工业园结缘已有二十余年，无锡星洲工业园一直用优质的服务助推企业发展壮大。射频前端是无线通讯的核心，滤波器又是射频前端产业的重中之重。当前正处于5G手机加速渗透期，其中射频前端发展速度很快。此次高通全讯二期项目扩产，有助于缓解目前芯片紧缺问题。星洲股份公司将一如既往地做好高通全讯发展过程中的全程服务工作，保质保量完成高通-全讯射频二期厂房建设，将优质的厂房和服务提供给高通公司。”

无锡星洲工业园区开发股份有限公司董事长杨二观致辞

为进一步加强与无锡市的战略合作，推动高通在无锡的进一步发展，促进中国和全球5G产业的发展，5月27日，高通中国与无锡高新区管委会签订了战略合作备忘录。

据了解，2019年9月，高通收购RF360控股新加坡有限公司全部股权，位于无锡市新吴区的全讯射频科技（无锡）有限公司成为高通在中国重要的生产基地。5G全球网络部署的多样化频段及带宽要求，须依赖极其复杂、无缝协作的软硬件系统才能得以实现，而终端中最关键的子系统之一就是射频前端组件。

为进一步扩大全讯射频科技（无锡）有限公司的生产规模和技术能力，高通公司决定在无锡高新区建设高通-全讯射频二期项目。项目计划2022年年中厂房建设基本完工，2022年底设施建设完成并投入使用，2023年初进行试生产并逐步扩大生产，届时可以更好地支持客户及5G产业的发展。

经过25年发展，无锡高新区（新吴区）现已成为无锡市重要的经济增长极、对外开放窗口、科技创新基地和转型发展引擎，也是苏南国家自主创新示范区的重要组成部分。长期以来，无锡高新区坚定不移推动集成电路产业发展，产业规模不断扩大。截至2020年底，高新区集聚集成电路企业超300家，从业人员6.8万人，销售总收入达到989亿元。（文中图片均由受访方提供）

(责编：孙红丽、吕骞)