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国家税务总局：6月1日起在全国推行财产和行为税合并申报

2021年05月31日11:15 | 来源：人民网
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人民网北京5月31日电 （记者车柯蒙）近日，国家税务总局纳税服务司司长韩国荣在新闻发布会上介绍税务部门扎实开展党史学习教育，贯彻落实中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》，实施“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”有关情况。

韩国荣表示，税务总局自2月份开展“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”以来，坚持分类施策，优惠直达快享更准。精准推送税费优惠政策，实现40批次税费优惠政策直达快享，惠及纳税人缴费人4.2亿人次。

韩国荣介绍，税务部门开展“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”，是在党史学习教育中结合自身实际开展“我为群众办实事”实践活动的重要举措，又是贯彻落实中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》的有效载体。自2月份启动以来，各级税务机关积极推动百条便民利民措施落地落细，目前已落实58%，有效解决了纳税人缴费人的痛点难点问题。

据韩国荣介绍，税务部门不断改进办理方式，简并税费申报。5月1日起试点增值税、消费税和附加税费整合申报，6月1日起在全国推行财产和行为税合并申报，逐步实现多税种“一张报表、一次申报、一次缴款、一张凭证”。探索社保缴费“网上办”“掌上办”，推进社保缴费业务和经办业务线下“一厅联办”、线上“一窗联办”，多省税务部门已经在微信、支付宝等生活缴费端口陆续开通社保费缴纳、证明开具等功能。提速退税办理，推广退税全流程电子化，推行离境退税便捷支付和“即买即退”，不断便利纳税人。

(责编：孙红丽、吕骞)

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